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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 480

Атырауская и Мангистауская области договорились о сотрудничестве

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев и аким Мангистауской области Ералы Тугжанов подписали меморандум о сотрудничестве между двумя регионами, передает МИА «Казинформ».

Фото kapital.kz
Цель подписания меморандума - развитие межрегиональной кооперации и повышение конкурентоспособности регионов. Стороны договорились сотрудничать в сфере промышленности, малого и среднего бизнеса, в области сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, строительства. Также взаимодействие между областями предполагается в сфере молодежной политики, культуры и спорта.

Как отметил аким Атырауской области Нурлан Ногаев, главная задача, стоящая перед акиматами, - ознакомление с успешным опытом работы в разных сферах экономического развития регионов.

«Одним из важнейших поручений Главы государства Нурсултана Назарбаева является развитие межрегиональных отношений. Очень полезно обмениваться успешным опытом. Это во многом ускоряет процессы развития. Мы сегодня обсудили широкий спектр вопросов, обменялись мнениями по многим проектам в рамках двустороннего сотрудничества. Мы видим, что есть заинтересованность, понимание вопроса. В ближайшее время все обсуждаемые проекты планируется реализовать», - сказал Н. Ногаев.

По мнению акима Мангистауской области Ералы Тугжанова, в целях диверсификации экономики необходимо уделять внимание вопросам развития несырьевых секторов.

«Это обрабатывающая промышленность, развитие малого и среднего бизнеса, реализация проектов в сельском хозяйстве, продовольственная безопасность. Есть интересные проекты в сфере строительства и развития туризма. Реализация всех достигнутых договоренностей, несомненно, даст импульс для экономического роста регионов и республики», - подчеркнул Е. Тогжанов.

Е. Тогжанов напомнил, что сегодня Мангистауская область является одним из крупных транспортных логистических хабов страны. Развитие морских портов дает больший импульс для экономики Казахстана. Глава Мангистауской области затронул вопрос казсодержания в крупных нефтяных проектах.

«На территории области три нефтяные компании в год в среднем закупают товары на 1 триллион 400 миллиардов тенге. Из них 30 процентов из-за пределов республики, это порядка 500 миллиардов тенге. Это большой рынок и потенциал для наших предприятий для привлечения инвестиций. Производя эти товары на территории республики, мы создадим условия развития местных компаний, открытия новых рабочих мест, пополнения бюджета государства», - считает Е. Тугжанов.

В свою очередь аким Атырауской области Нурлан Ногаев рассказал о будущих планах по развитию специальной индустриальной зоны на территории области.

«Как вы знаете, в парламенте обсуждается законопроект о специальных экономических и индустриальных зонах. Если этот закон будет принят, мы готовы развиваться в этом направлении. В Исатайском районе для создания специальной индустриальной зоны выделен земельный участок. Для обмена опытом в этом направлении мы побывали в Турции. На территории индустриальной зоны работают 35 тысяч человек, порядка 180 резидентов. И часть из них - 35-40 предприятий - готовы прийти на наш рынок. Для этого нужна законодательная база, налоговая стабильность. Вместе с тем у нас функционирует специальная экономическая зона для развития нефтехимического кластера. Реализация этих проектов позволит выпускать готовую продукцию, что позволит создавать конкурентоспособные предприятия», - пояснил Н. Ногаев.


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Комментарии ( 4 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 20:31

Хорошее видео,реальное к моему посту Дороги нет.......................................................
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 20:15
Кашмар. Мырза аким,где наша дорога между 37 и 39 домом.Мне уже наскучило вам писать. Дорогой наш всеми обожаемый аким человек Назарбаева посмотрите в сторону 37 дома 15 мкр и прикажите сделать нам дорогу которую не делают 27 лет,покажите характер и порадуйте всех жителей. dance Мы все очень рады смычке Атырау и Актау,но пора поразмыслить реальными категориями,обратить взгляд на людей и их проблемы и прикажите сделать дорогу. ЛАДЕ "спасибо" за не опубликование моей новости, я даже забыл как её назвал. Аким кинь взгляд на наши нужды мы ждём.
 
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  • Ян
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 19:58
Цитата: mer
Вопрос,кто расплачиваться за это будет? США себе спишет долги,а нас посадили на крючёк,и будут вертеть как хотят.

Ну это смотря кто мы есть по жизни, если лошки то будем платить недовольно бурча анонимно, а если дух есть и себя Людьми считаем то можно собраться и послать всех этих кредиторов. И заодно посадить тех кто набирает долги на долгие годы за решетку.
 
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  • Mestnyi
 mer (Посетители) Сегодня, 19:37
Вместе веселее пилить инвестиции,вон уже 140 миллиардов повесили на будущии поколения. Вопрос,кто расплачиваться за это будет? США себе спишет долги,а нас посадили на крючёк,и будут вертеть как хотят.
 
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  • greenpark
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 18:58
Лайфках: собрать акимов всех областей в Акорде и одним документом создать "меморандум о сотрудничестве в рамках между всеми областями"!
Ато если каждая область такой документ с каждой отдельно делат будет то это 17*17 = 289 меморандумов. Не благодарите! Просто 1% от экономии бюджетных средств перечислите на мой счёт.
 
 

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