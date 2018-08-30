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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 22:22

Просмотров: 1395

В прокуратуру Жанаозена обратились родственники потерпевших с жалобой на полицейских

Прокуратура города Жанаозен приняла заявление от родных Самата Калиева и Бекзата Койлыбаева. Родственники молодых людей утверждают, что сотрудники полиции посредством побоев заставляли ребят взять вину на себя за чужое преступление. Сейчас потерпевшие находятся в отделении травматологии больницы города Жанаозен. Об этом сообщили родные потерпевших.

Скрин видео
По словам Алии Сисенбаевой, мамы Бекзата Койлыбаева, 27 августа к ее сыну и его другу Самату Калиеву подъехала машина с мужчинами в гражданской одежде. Без каких-либо объяснений молодых людей посадили в машину и доставили в отделение полиции.

Там, по словам родственников, молодых людей стали избивать, и заставляли признаться в ограблении, которое произошло в марте. По словам родных, полицейские провели очную ставку, но потерпевшая, которую ограбили несколько месяцев назад, молодых людей не признала, сказав, что это не они. Спустя трое суток парней отпустили под залог.

- Сегодня, 30 августа, их отпустили домой под залог. Парни жаловались на плохое самочувствие. Сейчас они находятся в отделении травматологии с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами, - рассказала мама одного из парней.

Родные написали заявление в прокуратуру и отделение полиции.

Редакция готова предоставить возможность сотрудникам правоохранительных органов прокомментировать данный инцидент.



Видеозапись прислали родные Бекзата Койлыбаева. На видеокадрах потерпевшие рассказывают о произошедшем 27 августа инциденте.



Аудиозапись в редакцию прислала мама Бекзата Койлыбаева - Алия Сисенбаева.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 23:16
Osyndaı júıeden, qanshama azamattar sottalyp ketti. Obal negizi.
Al, maqaladaģy jastardy aıaısyń. Kerek yemes jerde, kerek yemes ýaqytta boly qaldy. Bar bolģany sol.
 
 

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