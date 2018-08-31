Стены подземного перехода в Астане украсили живописные пейзажи Мангистау

Фото со страницы Ерлана Каналимова в Facebook
Подземный переход в Астане художники расписали пейзажами Казахстана и изображениями животных из Красной книги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ерлан Каналимов, аким района «Байконур», передает Informburo.kz.
- Вы уже видели эту красоту? Члены Союза художников Астаны в подземном переходе, расположенном на пересечении проспектов Кабанбай батыра, Республики и улицы А. Бараева, написали замечательные пейзажи нашей необъятной страны. Живописная природа озера Жасыбай (Баянаул), пустыни Бетпақдала (Мангистау), курорта Боровое (Кокшетау), гор Алатау (Жетису) нашла своё отражение на стенах перехода. Также были изображены животные, входящие в Красную книгу Казахстана, – сообщил аким района «Байконур».
- Вы уже видели эту красоту? Члены Союза художников Астаны в подземном переходе, расположенном на пересечении проспектов Кабанбай батыра, Республики и улицы А. Бараева, написали замечательные пейзажи нашей необъятной страны. Живописная природа озера Жасыбай (Баянаул), пустыни Бетпақдала (Мангистау), курорта Боровое (Кокшетау), гор Алатау (Жетису) нашла своё отражение на стенах перехода. Также были изображены животные, входящие в Красную книгу Казахстана, – сообщил аким района «Байконур».
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