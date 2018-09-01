В культурно-досуговом комплексе имени Абая пройдет День открытых дверей

Фото из архива Lada.kz

На ознакомительном мероприятии, как сообщили в КДК имени Абая, будут представлены танцевальные, вокальные, театральные и музыкальные коллективы, в которые в новом сезоне объявлен набор участников.



- КДК имени Абая приглашает всех на День открытых дверей. В этот день, 2 сентября, с 10:00 до 17:00 пройдет набор детей и взрослых в коллективы. Все желающие смогут ознакомиться с работой коллективов, пообщаться с их руководителями и записаться в группы, - сообщили в КДК имени Абая.



Всего в КДК действует около 40 коллективов. Возраст участников - от трех до 80 лет. Запись будет вестись как в детские, так и во взрослые ансамбли и группы.