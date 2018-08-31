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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:12

Просмотров: 714

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 1 и 2 сентября.

Фото из архива Lada.kz
Экскурсии
Экскурсия на конюшню


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на конюшню «Алтын Жорга»! Экскурсия состоится в воскресенье, 2 сентября. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.  

Детские мастер-классы
Мастер-класс по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 2 сентября, пройдет мастер-класс по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8 707 2008550.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» в субботу, 1 сентября, пройдет зажигательная шоу-программа «Школа смешных уроков» с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Праздник для детей в парке «Акбота»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В парке «Акбота» 1 и 2 сентября для детей будут действовать скидки до 30 процентов (на батут и другие аттракционы).

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Гоголь. Страшная месть»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это, но, к счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый.

«Статья на двоих»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Начинающий журналист по имени Абай проходит стажировку и мечтает попасть в штат крупной редакции. Но статьи Абая получаются не такими успешными, как статьи «звезды» редакции Райны. Абай, чей дед был одним из лучших журналистов своего времени, старается не запятнать имя дедушки. Однажды, копаясь в документах, Абай находит незаконченную статью деда. Поставить точку и провести журналистское расследование, копаясь в темных делах и хитросплетениях, теперь дело чести. Но умничка Райна уже давно взялась за это дело. Кто же первым дойдёт до правды?

«Как женить холостяка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и, наконец, женить холостяка.

«Планета зверей»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Актер-неудачник, работающий клоуном, сталкивается со сложной жизненной ситуацией: его мать в тяжелом состоянии оказывается в больнице, а сам парень — по уши в долгах. Но судьба дает ему шанс. Оказывается, существует загадочный корабль, на котором любому желающему предлагают сыграть в камень-ножницы-бумага, и где можно встретить людей со всего света, даже русских. На кону — списание всех денежных долгов. Наш герой решает принять участие в игре, но в результате оказывается в еще более сложной жизненной ситуации.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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