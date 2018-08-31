«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 31 Августа
+27...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 363.43 KZT
  • €1 = 424.16 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:19

Просмотров: 106

Родственники избитых жителей Жанаозена назвали сумму внесенного залога

Родители Самата Калиева и Бекзата Койлыбаева, в избиении которых родственники подозревают полицейских, внесли в качестве залога квартиру и автомобиль. Об этом сообщила Алия Сисенбаева, мама Бекзата Койлыбаева.

Пострадавший Бекзат Койлыбаев
Общая сумма залога составила 9 миллионов 300 тысяч тенге.

Родители Бекзата Койлыбаева, по словам Алии Сисенбаевой, заложили двухкомнатную квартиру стоимостью 5 миллионов 800 тысяч тенге. За Самата Калиева, как рассказала Алия Сисенбаева, заложен автомобиль стоимостью 3 миллиона 500 тысяч тенге.

- Мы вложили то, что у нас было. Документы на движимое и недвижимое имущество прикрепили к уголовному делу в городском суде Жанаозена. Никаких талонов нам не дали, – сообщила Алия Сисенбаева, мама Бекзата Койлыбаева.


Избитых жителей Жанаозена госпитализировали в городскую больницу. Видео Алии Сисенбаевой.


Напомним, родители молодых людей подозревают в нанесении побоев полицейских. Таким образом, по словам родственников пострадавших, их вынуждали взять вину за чужое преступление.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика