Родственники избитых жителей Жанаозена назвали сумму внесенного залога

Пострадавший Бекзат Койлыбаев
Общая сумма залога составила 9 миллионов 300 тысяч тенге.
Родители Бекзата Койлыбаева, по словам Алии Сисенбаевой, заложили двухкомнатную квартиру стоимостью 5 миллионов 800 тысяч тенге. За Самата Калиева, как рассказала Алия Сисенбаева, заложен автомобиль стоимостью 3 миллиона 500 тысяч тенге.
- Мы вложили то, что у нас было. Документы на движимое и недвижимое имущество прикрепили к уголовному делу в городском суде Жанаозена. Никаких талонов нам не дали, – сообщила Алия Сисенбаева, мама Бекзата Койлыбаева.
Напомним, родители молодых людей подозревают в нанесении побоев полицейских. Таким образом, по словам родственников пострадавших, их вынуждали взять вину за чужое преступление.
Родители Бекзата Койлыбаева, по словам Алии Сисенбаевой, заложили двухкомнатную квартиру стоимостью 5 миллионов 800 тысяч тенге. За Самата Калиева, как рассказала Алия Сисенбаева, заложен автомобиль стоимостью 3 миллиона 500 тысяч тенге.
- Мы вложили то, что у нас было. Документы на движимое и недвижимое имущество прикрепили к уголовному делу в городском суде Жанаозена. Никаких талонов нам не дали, – сообщила Алия Сисенбаева, мама Бекзата Койлыбаева.
Избитых жителей Жанаозена госпитализировали в городскую больницу. Видео Алии Сисенбаевой.
Напомним, родители молодых людей подозревают в нанесении побоев полицейских. Таким образом, по словам родственников пострадавших, их вынуждали взять вину за чужое преступление.
Оставьте свой комментарий первым.