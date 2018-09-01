В Мангистау открыли девять новых школ

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Новые школы оснащены спортивными и актовыми залами, библиотеками, мультимедийными читальными залами, современными кабинетами физики, химии, биологии, информатики, мультимедийными кабинетами, интерактивными досками, кухнями и швейными мастерскими. Также на их территориях расположены спортивные и игровые площадки, беговые дорожки и места для отдыха. В зданиях установлены системы видеонаблюдения.



Помимо этого, в двух новых школах Мунайлинского района и в школе-лицее Мангистауского района построены минитеплицы.



В школе-гимназии Тупкараганского района в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» внедрены цифровые образовательные технологии, а также готов к функционированию кабинет президента.



- В новом учебном году в Мангистау в школы пойдут более 134 тысяч учащихся. Из них в первый класс - 16 600 детей. Сегодня в День знаний в области введены в эксплуатацию девять новых школ на 6 300 мест. Строительство четырех из них поддержано за счет средств Национального фонда, пять школ построены за счет средств из республиканского бюджета. Особенной является школа № 29, здесь оборудованы кабинеты для робототехники, STEM-лаборатории для 3D –

проектирования, конструирования, программирования и моделирования. Такие смарт-технологии и оздоровительные проекты мы будем внедрять во всех школах области, – сказал аким области Ералы Тугжанов.