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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:25

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В региональном командовании «Запад» прошли летние спортивные состязания

В соревнованиях участвовали военнослужащие и члены их семей. Спортивный праздник прошел во всех воинских частях регионального командования «Запад». Об этом рассказал капитан Рустем Игисинов, руководитель пресс-службы управления командующего войсками регионального командования «Запад».

Веселые старты. Фото Рустема Игисинова
Были проведены спортивные состязания по футболу, поднятию гири, армрестлингу и веселые семейные старты.

- Наиболее активными показали себя военнослужащие атырауского гарнизона. Здесь к спортивному празднику были привлечены жены и дети военнослужащих. Довольными остались все, так как конкурсы семейных стартов были полны эмоций, веселья и атмосферы дружбы.
Во всех воинских частях в рамках празднования Дня Конституции Республики Казахстан и Дня знаний состоялись торжественные построения, собрания и праздничные концерты, - прокомментировал Рустем Игисинов.

Наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.


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В региональном командовании «Запад» прошли летние спортивные состязания


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