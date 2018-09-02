В региональном командовании «Запад» прошли летние спортивные состязания

Веселые старты. Фото Рустема Игисинова

Были проведены спортивные состязания по футболу, поднятию гири, армрестлингу и веселые семейные старты.



- Наиболее активными показали себя военнослужащие атырауского гарнизона. Здесь к спортивному празднику были привлечены жены и дети военнослужащих. Довольными остались все, так как конкурсы семейных стартов были полны эмоций, веселья и атмосферы дружбы.

Во всех воинских частях в рамках празднования Дня Конституции Республики Казахстан и Дня знаний состоялись торжественные построения, собрания и праздничные концерты, - прокомментировал Рустем Игисинов.



Наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.