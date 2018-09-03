Торговые предприятия Мангистауской области реализовали товары более чем на 220 миллиардов тенге

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Объем розничного товарооборота по всем каналам реализации, как сообщает комитет, составил 89 538 миллионов тенге. В сопоставимых ценах 2017 года объем розничной торговли вырос на 1,1 процента.



Индивидуальные предприниматели, в том числе торгующие на рынке, с января по июль реализовали товары на 33 112,5 миллиона тенге. В сопоставимых ценах, как сообщает комитет, объем торговли вырос на 10,8 процента с 2017 года. Объем розничного товарооборота предприятий и организаций составил 56425,5 миллиона тенге, что на 3,9 процента ниже в сопоставимых ценах 2017 года.



Через сеть оптовой торговли, как сообщает комитет, продано товаров на 130 593 миллиона тенге. В сравнении с уровнем 2017 года объем оптовой торговли вырос на 11,2 процента. В структуре товаров, проданных через предприятия оптовой торговли, преобладают непродовольственные товары (59 процентов).