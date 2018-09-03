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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:35

Просмотров: 205

Торговые предприятия Мангистауской области реализовали товары более чем на 220 миллиардов тенге

Данные об объеме розничной и оптовой торговли с начала года опубликовал комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Фото с сайта tengrinews.kz
Объем розничного товарооборота по всем каналам реализации, как сообщает комитет, составил 89 538 миллионов тенге. В сопоставимых ценах 2017 года объем розничной торговли вырос на 1,1 процента.

Индивидуальные предприниматели, в том числе торгующие на рынке, с января по июль реализовали товары на 33 112,5 миллиона тенге. В сопоставимых ценах, как сообщает комитет, объем торговли вырос на 10,8 процента с 2017 года. Объем розничного товарооборота предприятий и организаций составил 56425,5 миллиона тенге, что на 3,9 процента ниже в сопоставимых ценах 2017 года.

Через сеть оптовой торговли, как сообщает комитет, продано товаров на 130 593 миллиона тенге. В сравнении с уровнем 2017 года объем оптовой торговли вырос на 11,2 процента. В структуре товаров, проданных через предприятия оптовой торговли, преобладают непродовольственные товары (59 процентов).


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Комментарии ( 1 )

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Владимир (Посетители) Сегодня, 13:05
Это, видимо, только та малая часть спекулянтов, кто заплатил налоги.
 
 

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