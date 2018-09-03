Число безработной молодежи в Мангистауской области подсчитали аналитики

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В Мангистауской области, по данным портала, насчитывается 1,8 тысяч безработных молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет.
Наибольший уровень молодежной безработицы зафиксирован в Алматы — 15,5 тысяч человек. На втором месте Туркестанская область — 8,7 тысяч человек. Замыкает тройку Карагандинская область. В регионе насчитывается 7,2 тысячи человек безработной молодежи.
Всего в Казахстане без работы среди молодежи остаются 82,4 тысячи человек. Уровень молодежной безработицы за полгода 2018 года составил 3,9 процента, что на 0,2 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
Наименьшее число безработной молодежи, по данным Finprom.kz, проживают в Северо-Казахстанской области (1,5 тысяч человек).
Наиболее привлекательными для молодежи, как отмечают аналитики, считаются оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. В этих сферах заняты 16,5 процента работающей молодежи.
На втором месте по привлекательности сельское, лесное и рыбное хозяйства. В этой сфере заняты 13,6 процента рабочей молодежи.
На третьем месте — сфера образования, где работают 11,2 процента от общего числа занятой молодежи.
Еще одной популярной среди работающей молодежи сферой портал называет промышленность (10,9 процента).
В сфере строительства, замыкающей ТОП-5 популярных видов деятельности, заняты 7,3 процента от общего числа работающей молодежи.
Наибольший уровень молодежной безработицы зафиксирован в Алматы — 15,5 тысяч человек. На втором месте Туркестанская область — 8,7 тысяч человек. Замыкает тройку Карагандинская область. В регионе насчитывается 7,2 тысячи человек безработной молодежи.
Всего в Казахстане без работы среди молодежи остаются 82,4 тысячи человек. Уровень молодежной безработицы за полгода 2018 года составил 3,9 процента, что на 0,2 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
Наименьшее число безработной молодежи, по данным Finprom.kz, проживают в Северо-Казахстанской области (1,5 тысяч человек).
Наиболее привлекательными для молодежи, как отмечают аналитики, считаются оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. В этих сферах заняты 16,5 процента работающей молодежи.
На втором месте по привлекательности сельское, лесное и рыбное хозяйства. В этой сфере заняты 13,6 процента рабочей молодежи.
На третьем месте — сфера образования, где работают 11,2 процента от общего числа занятой молодежи.
Еще одной популярной среди работающей молодежи сферой портал называет промышленность (10,9 процента).
В сфере строительства, замыкающей ТОП-5 популярных видов деятельности, заняты 7,3 процента от общего числа работающей молодежи.