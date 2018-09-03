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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 211

Число безработной молодежи в Мангистауской области подсчитали аналитики

Итоги первого полугодия 2018 года подвел портал Finprom.kz.

Фото с сайта pixabay.com
В Мангистауской области, по данным портала, насчитывается 1,8 тысяч безработных молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет.

Наибольший уровень молодежной безработицы зафиксирован в Алматы — 15,5 тысяч человек. На втором месте Туркестанская область — 8,7 тысяч человек. Замыкает тройку Карагандинская область. В регионе насчитывается 7,2 тысячи человек безработной молодежи.

Всего в Казахстане без работы среди молодежи остаются 82,4 тысячи человек. Уровень молодежной безработицы за полгода 2018 года составил 3,9 процента, что на 0,2 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Наименьшее число безработной молодежи, по данным Finprom.kz, проживают в Северо-Казахстанской области (1,5 тысяч человек).

Число безработной молодежи в Мангистауской области подсчитали аналитики


Наиболее привлекательными для молодежи, как отмечают аналитики, считаются оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. В этих сферах заняты 16,5 процента работающей молодежи.

На втором месте по привлекательности сельское, лесное и рыбное хозяйства. В этой сфере заняты 13,6 процента рабочей молодежи.

На третьем месте — сфера образования, где работают 11,2 процента от общего числа занятой молодежи.

Еще одной популярной среди работающей молодежи сферой портал называет промышленность (10,9 процента).

В сфере строительства, замыкающей ТОП-5 популярных видов деятельности, заняты 7,3 процента от общего числа работающей молодежи.


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Комментарии ( 1 )

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Владимир (Посетители) Сегодня, 16:53
Ну конечно же безработной молодежи в раза три - четыре больше. Как вообще можно уставить количество безработных??? Вот ко мне приходила тётка с переписью, спрашивает: "Вы работаете?", я говорю: "да". От звезды сказал что то вроде "ТОО Барка-каркас" и всё. Она ушла.

Ну я то не молодёжь и в статистику уже не попал, то тем не менее. Доверять данной статистике - это быть котом.

Молодёжь не работает в основном потому, как коммерсанты не хотят платить деньги, кидают, да и вообще каждое объявление о работе - "с опытом". Так а где же его взять в 15 лет то? И будет молодой пацан работать официантом в ресторане, пока не запустит тарелкой борща какому-нибудь лысому ублюдану прямо по голове. Или, если мама-папа подарили машину - развозить пиццу по компаниям имбицилов, а в один прекрасный день оденет эту пиццу на голову владельцу пиццерии. Жизза.

В ненавистной всеми Америке, к примеру, молодой человек БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ, начав работать в 18 лет, если хоть чутка сдержан и будет откладывать хотя бы 30% от ЗП, к 25 годам легко будет иметь в кармане около 120 000$. Сможет сам завести семью и жить вполне как человек. Тут же, отучившись в Есеново будешь иметь только кукишь в масле, если не помогут родственники, скитаться будешь как раб и терпеть унижения от самого гнилого класса общества - коммерсантов и предпринимателей. Такие вот дела, детишки. Готовы к этому? Ну тогда вперед - сдавать ЕНТ :)
 
 

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