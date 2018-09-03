В Актау работник ТОО подал в суд на работодателя

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz

Общая сумма задолженности ответчика перед истцом составила более 700 тысяч тенге.



- От сторон поступили ходатайства об урегулировании спора мировым соглашением. Суд определил утвердить соглашение, согласно которому истец отказывался от требований, а ответчик обязуется выплатить всю задолженность частями в течение трех месяцев до 14 числа каждого месяца, - сообщает пресс-служба суда №2 Актау.



Определение вступило в законную силу.