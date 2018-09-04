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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:07

Просмотров: 385

Курс доллара в обменниках Актау поднялся до 369 тенге

Сегодня с утра, 4 сентября, доллар в банках Актау поднялся до 369 тенге.

Фото из архива Lada.kz
Цена за доллар в актауском филиале «АТФ банка» составила 369 тенге. В филиале «ForteBank» валюта продается также по 369 тенге за доллар. В «Центркредит банке» - по цене 367,50 тенге, филиал «Народного банка» реализует валюту за 368,52 тенге.

По итогам дневной сессии KASE средневзвешенный курс доллара США составил 366,95 тенге. В торгах приняли участие 17 банков. Общий объем торгов составил 53,9 миллиона долларов.

Курсы валют в банках Актау можно посмотреть здесь.


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