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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:38

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Областная инфекционная больница перешла в ведение Мангистауской областной больницы (МОБ)

Присоединение инфекционной больницы к МОБ осуществлено в июле текущего года. Об этом сообщил Болатбек Каюпов, директор Мангистауской областной больницы.

Пресс-конференция в МОБ. Фото автора
Как сказал на пресс-конференции Болатбек Каюпов, в течение последних лет у больницы имелась кредиторская задолженность, положение ГККП (Государственное коммунальное казенное предприятие) не позволяло принять меры по ее сокращению.

- В связи с чем, по инициативе руководителя управления здравоохранения области, предложено присоединить ее к Мангистауской областной больнице, что и было закреплено постановлением акимата области от 5 февраля 2018 года. В состав ГКП «МОБ» областная инфекционная больница официально вошла 25 июля текущего года после проведения всех юридических процедур. В течение последующего месяца была сформирована дефектная ведомость и проектно-сметная документация по проведению в детском корпусе капитального ремонта, во взрослом отделении - текущего ремонта. Документы переданы в управление финансов и управление строительства Мангистауской области, - прокомментировал Болатбек Каюпов.

По информации Болатбека Каюпова, питание пациентов проводится в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РК от 29 сентября 2015 года №761 «Об утверждении правил по оказанию стационарной помощи».

Как рассказал Шайахамеден Беркалиев, получивший после объединения больниц статус руководителя центра инфекционных заболеваний, ГККП «Областная инфекционная больница» было создано 1 апреля 1999 года и расположилось в двух корпусах: в 1 и 26 микрорайонах в зданиях 1971 и 1980 годов постройки. Последний капитальный ремонт зданий проводился в 2012 и 2009 годах соответственно.

Болатбек Каюпов проинформировал также журналистов о том, что в дальнейшей перспективе - процесс присоединения некоторых других медицинских организаций к МОБ. Каких именно – об этом станет известно после проведения необходимых процедур.


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