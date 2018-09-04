Областная инфекционная больница перешла в ведение Мангистауской областной больницы (МОБ)

Пресс-конференция в МОБ. Фото автора

Как сказал на пресс-конференции Болатбек Каюпов, в течение последних лет у больницы имелась кредиторская задолженность, положение ГККП (Государственное коммунальное казенное предприятие) не позволяло принять меры по ее сокращению.



- В связи с чем, по инициативе руководителя управления здравоохранения области, предложено присоединить ее к Мангистауской областной больнице, что и было закреплено постановлением акимата области от 5 февраля 2018 года. В состав ГКП «МОБ» областная инфекционная больница официально вошла 25 июля текущего года после проведения всех юридических процедур. В течение последующего месяца была сформирована дефектная ведомость и проектно-сметная документация по проведению в детском корпусе капитального ремонта, во взрослом отделении - текущего ремонта. Документы переданы в управление финансов и управление строительства Мангистауской области, - прокомментировал Болатбек Каюпов.



По информации Болатбека Каюпова, питание пациентов проводится в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РК от 29 сентября 2015 года №761 «Об утверждении правил по оказанию стационарной помощи».



Как рассказал Шайахамеден Беркалиев, получивший после объединения больниц статус руководителя центра инфекционных заболеваний, ГККП «Областная инфекционная больница» было создано 1 апреля 1999 года и расположилось в двух корпусах: в 1 и 26 микрорайонах в зданиях 1971 и 1980 годов постройки. Последний капитальный ремонт зданий проводился в 2012 и 2009 годах соответственно.



Болатбек Каюпов проинформировал также журналистов о том, что в дальнейшей перспективе - процесс присоединения некоторых других медицинских организаций к МОБ. Каких именно – об этом станет известно после проведения необходимых процедур.