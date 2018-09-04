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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 22:07

Просмотров: 132

Демонстрация Военно-морского флага Казахстана проходит в Каспийском море

Сегодня, 4 сентября, корабли Военно-морских сил Казахстана на неделю покинули порт Актау. Все это время моряки проведут на севере казахстанского сектора Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС РК.

Фото пресс-службы ВМС ВС РК
Главной целью выхода в море является проведение сбор-похода. Подобный сбор-поход призван поддерживать благоприятный оперативный режим в казахстанском секторе Каспийского моря, а также для демонстрации Военно-морского флага Республики Казахстан в свете прошедшего пятого саммита прикаспийских государств.

Ключевые роли предстоит выполнить тактической группе однородных кораблей ВМС Казахстана в составе ракетно-артиллерийских кораблей «Казахстан», «Сарыарка», «Орал» и «Мангыстау», принятых в строй в декабре прошлого года.

- В процессе перехода казахстанские моряки также отработают задачи организации противовоздушной, противокорабельной и противоминной обороны, а также маневрирование кораблей в составе соединения, - отметил командир войсковой части №21814, капитан 3-го ранга Бауыржан Муратулы, который является старшим на данных сборах.

Во время демонстрации будут также отработаны практическая стрельба по морским целям из 30-мм артиллерийских установок АК-306, 23-мм зенитных установок и 12.7-мм пулеметов «Утес».


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