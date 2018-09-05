В банках Актау стоимость доллара США поднялась до 372 тенге

Фото из архива "Лады"
По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс доллара США составил 369,32 тенге за доллар. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE. Общий объем торгов составил 164 850 тысяч долларов.
Цена за доллар в Актауском филиале «Азия Кредит банк» американскую валюту можно приобрести по 372 тенге. В филиале «Евразийского банка» американская валюта продается по 371,50 тенге. По минимальной цене - 369,50 тенге - доллар реализует филиал «Банк Астана».
Полный курс валют можно посмотреть на нашем сайте.
Цена за доллар в Актауском филиале «Азия Кредит банк» американскую валюту можно приобрести по 372 тенге. В филиале «Евразийского банка» американская валюта продается по 371,50 тенге. По минимальной цене - 369,50 тенге - доллар реализует филиал «Банк Астана».
Полный курс валют можно посмотреть на нашем сайте.