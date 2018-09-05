«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 05 Сентября
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 367.52 KZT
  • €1 = 424.74 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 86

В Актау открылся ресторан быстрого питания KFC

В ТРК «Актау» открылся ресторан сети быстрого питания KFC.

Фото со страницы ТРК «Актау» в Instagram
Новый ресторан быстрого питания открылся сегодня в ТРК «Актау», слева от главного входа.

KFC (Kentucky Fried Chicken — «Жареный цыплёнок из Кентукки») — международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. KFC — вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's. По состоянию на 2015 год под брендом KFC работали 750 тысяч сотрудников и более 15 тысяч торговых точек в 125 странах мира.

Актау стал девятым по счету городом, где открылся ресторан KFC. В данный момент в ресторан ведется набор персонала.

В будущем планируется открытие второй точки сети быстрого питания в 29 микрорайоне, на парковочной зоне ТРК «Ак Кала Молл».


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика