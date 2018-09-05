В Актау открылся ресторан быстрого питания KFC

Фото со страницы ТРК «Актау» в Instagram

Новый ресторан быстрого питания открылся сегодня в ТРК «Актау», слева от главного входа.



KFC (Kentucky Fried Chicken — «Жареный цыплёнок из Кентукки») — международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. KFC — вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's. По состоянию на 2015 год под брендом KFC работали 750 тысяч сотрудников и более 15 тысяч торговых точек в 125 странах мира.



Актау стал девятым по счету городом, где открылся ресторан KFC. В данный момент в ресторан ведется набор персонала.



В будущем планируется открытие второй точки сети быстрого питания в 29 микрорайоне, на парковочной зоне ТРК «Ак Кала Молл».