Подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа» вручили многодетным матерям в Актау

Церемония вручения подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа» прошла в акимате Актау.Награды были присвоены 24 многодетным матерям.- Подвеской «Алтын алқа» награждены семь многодетных матерей, которые воспитали семерых и более детей. Подвеска «Күміс алқа» вручена 17 матерям, которые воспитали шестерых и более детей. Многодетные матери смогут получать государственное социальное пособие. Для этого им нужно собрать необходимые документы и обратиться в ЦОН, - сообщается на странице городского акимата в Instagram.