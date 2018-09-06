Прощай, Chanel: Госслужащие Мангистауской области сдают подарки

Ручки, сданные чиновниками

От подарков, врученных нефтегазовой компанией, отказались Нургуль Жанназарова, руководитель АДГПК по Мангистауской области, и победитель республиканского конкурса «Лучший государственный служащий РК» Бауыржан Туяков.



В качестве подарка госслужащим вручили ручки в коробках. Каждая из них оценивается примерно в 30 тысяч тенге.



- Любое изменение нужно начинать с себя. Каждый государственный служащий должен быть честным и добросовестно исполнять свои обязанности. В нашем регионе работают свыше трех тысяч госслужащих. Служащий, сдавший подарок, вправе выкупить его из специального государственного фонда с согласия вышестоящего должностного лица. Мы призываем всех следовать букве закона, - сказала Нургуль Жанназарова.



С начала года, по сообщению ведомства, это пятый случай, когда госслужащие сдали подарки в уполномоченный орган по оценке и хранению имущества. Среди презентов были радиочасы фирмы «Vitek», светильник «Эра», парфюмерная вода «Chanel», макет двухстрелкового оружия, барсетка и ценная картина.



- Напоминаем, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 472 КоАП РК за неполную и (или) несвоевременную передачу в уполномоченный орган имущества в виде подарков, если эти деяния не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административно-правовая ответственность, - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Мангистауской области.



Фото пресс-службы ведомства