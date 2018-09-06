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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 1462

Прощай, Chanel: Госслужащие Мангистауской области сдают подарки

Презенты от нефтегазовой компании двое госслужащих передали в областной департамент государственного имущества и приватизации. С начала года чиновники отказались от ценных подарков общей суммой 87 262 тенге. Об этом сообщила пресс-служба департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Мангистауской области.

Ручки, сданные чиновниками
От подарков, врученных нефтегазовой компанией, отказались Нургуль Жанназарова, руководитель АДГПК по Мангистауской области, и победитель республиканского конкурса «Лучший государственный служащий РК» Бауыржан Туяков.

В качестве подарка госслужащим вручили ручки в коробках. Каждая из них оценивается примерно в 30 тысяч тенге.

- Любое изменение нужно начинать с себя. Каждый государственный служащий должен быть честным и добросовестно исполнять свои обязанности. В нашем регионе работают свыше трех тысяч госслужащих. Служащий, сдавший подарок, вправе выкупить его из специального государственного фонда с согласия вышестоящего должностного лица. Мы призываем всех следовать букве закона, - сказала Нургуль Жанназарова.

С начала года, по сообщению ведомства, это пятый случай, когда госслужащие сдали подарки в уполномоченный орган по оценке и хранению имущества. Среди презентов были радиочасы фирмы «Vitek», светильник «Эра», парфюмерная вода «Chanel», макет двухстрелкового оружия, барсетка и ценная картина.

- Напоминаем, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 472 КоАП РК за неполную и (или) несвоевременную передачу в уполномоченный орган имущества в виде подарков, если эти деяния не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административно-правовая ответственность, - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства


Прощай, Chanel: Госслужащие Мангистауской области сдают подарки
Прощай, Chanel: Госслужащие Мангистауской области сдают подарки
Прощай, Chanel: Госслужащие Мангистауской области сдают подарки
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Комментарии ( 6 )

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  • Марина1966
 Тина (Посетители) Сегодня, 14:18
rofl ой жесть какая

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • tom2005
  • HiWatch
  • lefsha_q
  • zhanino
  • ddd888
  • xerox
 from Vegas (Посетители) Сегодня, 14:00
И не стыдно о таком в СМИ оглашать, людям и так понятно для чего это всё делается! А джипы или квартиры, что не сдали?!
 
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  • веснушка
  • babnik
  • tom2005
  • HiWatch
  • strana.kz
 elek (Посетители) Сегодня, 13:38
Интересно, когда нибудь запросят у госслужащих подтверждения доходов на приобретённое движимое и недвижимое имущество?
 
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  • Dagestan
  • веснушка
  • tom2005
  • lefsha_q
 babnik (Посетители) Сегодня, 13:18
crazy , в Акимате работают с миллиардами
 
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  • babnik
  • мунайши73
  • Dagestan
  • веснушка
  • tom2005
  • leo529
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 12:52
Так вот что у нас значит "дойти до ручки"..!!! lol
 
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 KRSone (Посетители) Сегодня, 12:43
Ну и правильно, для чего им эти подачки дешевые crazy
 
 

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