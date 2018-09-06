В управлении образования Мангистауской области рассказали о готовности к новому учебному году

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Охват детей в возрасте от трех до шести лет дошкольным образованием, как рассказали в управлении, составляет 93,7 процента. Государственные детские сады посещают 32 796 детей, частные дошкольные учреждения — 8762 ребенка.



- С начала года в Мангистауской области открыты 11 частных дошкольных учреждений на 954 мест. До конца года планируется открыть еще 22 частных сада на 2695 мест. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести лет к концу года запланирован на уровне 97,1 процента, - сообщили в управлении образования области.



В 53 дошкольных учреждениях, как отметили в управлении образования, завершен текущий ремонт. На эти цели из местного бюджета выделено 45,4 миллиона тенге.



В 2018 году в школы Мангистауской области пошли 134 129 учеников.



В регионе, как сообщили в управлении образования, функционируют 155 школ: 143 государственных, пять частных и семь вечерних.



- В 2018 году в Мангистауской области введены в эксплуатацию девять школ: в Актау, Баскудуке, Кызылтобе, селе Аппак, Саин Шапагатов, Шетпе и три школы в Жанаозене. Заведения оснащены спортивными и актовыми залами, библиотеками, современными кабинетами физики, химии, биологии и математики, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.



В новом учебном году, как отметили в ведомстве, ученики третьих, шестых и восьмых классов перейдут на обновленное содержание образования.



На приобретение учебников и пособий для учеников третьих, шестых и восьмых классов выделен 1 миллиард 546 миллионов 512 тысяч тенге.



Надбавки планируют выплачивать 983 учителям третьих, шестых и восьмых классов.



Курсы по изучению английского языка прошли 333 учителя естествознания, которые получили уровень B1 и B2. До конца года обучить иностранному языку планируют еще 396 учителей.



- За преподавание программы с обновленным содержанием 5066 учителям первых, вторых, пятых и седьмых классов будут выплачиваться 30-процентные надбавки. По новой системе аттестации с сентября 2018 года 1278 учителей получат надбавки от 30 до 50 процентов от базового должностного оклада, - сообщили в управлении образования.