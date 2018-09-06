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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:20

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В управлении образования Мангистауской области рассказали о готовности к новому учебному году

В регионе работает 271 дошкольная организация, 155 школ, 27 колледжей и 15 организаций дополнительного образования.

Фото с сайта pixabay.com
Охват детей в возрасте от трех до шести лет дошкольным образованием, как рассказали в управлении, составляет 93,7 процента. Государственные детские сады посещают 32 796 детей, частные дошкольные учреждения — 8762 ребенка.

- С начала года в Мангистауской области открыты 11 частных дошкольных учреждений на 954 мест. До конца года планируется открыть еще 22 частных сада на 2695 мест. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести лет к концу года запланирован на уровне 97,1 процента, - сообщили в управлении образования области.

В 53 дошкольных учреждениях, как отметили в управлении образования, завершен текущий ремонт. На эти цели из местного бюджета выделено 45,4 миллиона тенге.

В 2018 году в школы Мангистауской области пошли 134 129 учеников.

В регионе, как сообщили в управлении образования, функционируют 155 школ: 143 государственных, пять частных и семь вечерних.

- В 2018 году в Мангистауской области введены в эксплуатацию девять школ: в Актау, Баскудуке, Кызылтобе, селе Аппак, Саин Шапагатов, Шетпе и три школы в Жанаозене. Заведения оснащены спортивными и актовыми залами, библиотеками, современными кабинетами физики, химии, биологии и математики, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.

В новом учебном году, как отметили в ведомстве, ученики третьих, шестых и восьмых классов перейдут на обновленное содержание образования.

На приобретение учебников и пособий для учеников третьих, шестых и восьмых классов выделен 1 миллиард 546 миллионов 512 тысяч тенге.

Надбавки планируют выплачивать 983 учителям третьих, шестых и восьмых классов.

Курсы по изучению английского языка прошли 333 учителя естествознания, которые получили уровень B1 и B2. До конца года обучить иностранному языку планируют еще 396 учителей.

- За преподавание программы с обновленным содержанием 5066 учителям первых, вторых, пятых и седьмых классов будут выплачиваться 30-процентные надбавки. По новой системе аттестации с сентября 2018 года 1278 учителей получат надбавки от 30 до 50 процентов от базового должностного оклада, - сообщили в управлении образования.


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Комментарии ( 1 )

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babnik (Посетители) Сегодня, 15:38
У меня ребенку 5 лет до сих пор в очереди в садик из года в год в акимате говорят мест нет
 
 

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