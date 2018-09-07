Величину прожиточного минимума подсчитали в Мангистауской области

Фото Лианы Рязанцевой
На продовольственные товары в структуре прожиточного минимума приходится 19 991 тенге, на непродовольственные — 16 356 тенге.
- Доля расходов на приобретение рыбы и мяса составила 15,8 процента, овощей и фруктов — 15,4 процента, молочных продуктов и яиц — 16,1 процента, хлеба и крупы — 6,1 процента, сахара и чая — 1,6 процента, - сообщает комитет по статистике.
Средняя величина прожиточного минимума для детей до 13 лет в Мангистауской области составила 32 475 тенге. Для юношей от 14 до 17 лет — 45 151 тенге, для девушек того же возраста — 34 593. Прожиточный минимум для мужчин в возрасте старше 18 лет составил 42 598 тенге, для женщин — 33 784 тенге. Величина прожиточного минимума для пенсионеров и пожилых людей составила 33 561 тенге.
Средний уровень прожиточного минимума в Казахстане, по данным комитета, составляет 29 146 тенге.
По информации портала Finprom.kz, самый высокий уровень прожиточного минимума в августе зарегистрирован в Астане — 34 тысячи тенге. Самый низкий — в Туркестанской и Жамбыльской областях — 25,5 тысяч тенге.
- Доля расходов на приобретение рыбы и мяса составила 15,8 процента, овощей и фруктов — 15,4 процента, молочных продуктов и яиц — 16,1 процента, хлеба и крупы — 6,1 процента, сахара и чая — 1,6 процента, - сообщает комитет по статистике.
Средняя величина прожиточного минимума для детей до 13 лет в Мангистауской области составила 32 475 тенге. Для юношей от 14 до 17 лет — 45 151 тенге, для девушек того же возраста — 34 593. Прожиточный минимум для мужчин в возрасте старше 18 лет составил 42 598 тенге, для женщин — 33 784 тенге. Величина прожиточного минимума для пенсионеров и пожилых людей составила 33 561 тенге.
Средний уровень прожиточного минимума в Казахстане, по данным комитета, составляет 29 146 тенге.
По информации портала Finprom.kz, самый высокий уровень прожиточного минимума в августе зарегистрирован в Астане — 34 тысячи тенге. Самый низкий — в Туркестанской и Жамбыльской областях — 25,5 тысяч тенге.