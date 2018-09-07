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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:53

Просмотров: 727

Величину прожиточного минимума подсчитали в Мангистауской области

Среднюю стоимость минимального набора товаров и услуг в августе 2018 года в регионе оценили в 36 347 тенге. Об этом сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Фото Лианы Рязанцевой
На продовольственные товары в структуре прожиточного минимума приходится 19 991 тенге, на непродовольственные — 16 356 тенге.

- Доля расходов на приобретение рыбы и мяса составила 15,8 процента, овощей и фруктов — 15,4 процента, молочных продуктов и яиц — 16,1 процента, хлеба и крупы — 6,1 процента, сахара и чая — 1,6 процента, - сообщает комитет по статистике.

Средняя величина прожиточного минимума для детей до 13 лет в Мангистауской области составила 32 475 тенге. Для юношей от 14 до 17 лет — 45 151 тенге, для девушек того же возраста — 34 593. Прожиточный минимум для мужчин в возрасте старше 18 лет составил 42 598 тенге, для женщин — 33 784 тенге. Величина прожиточного минимума для пенсионеров и пожилых людей составила 33 561 тенге.

Величину прожиточного минимума подсчитали в Мангистауской области


Средний уровень прожиточного минимума в Казахстане, по данным комитета, составляет 29 146 тенге.

По информации портала Finprom.kz, самый высокий уровень прожиточного минимума в августе зарегистрирован в Астане — 34 тысячи тенге. Самый низкий — в Туркестанской и Жамбыльской областях — 25,5 тысяч тенге.

Величину прожиточного минимума подсчитали в Мангистауской области


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Комментарии ( 7 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 15:48
зти цифры просто какая дичь! люди составляющие это псевдо "прожиточный минимум" вообще не живут в этой стране ....это трутни и бесполезны для общества

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 15:29
пипл, Вы правы, я не открыла фото, прочитала только статью.

Вот у нас гос.служащие иногда мелькают в таких статьях как: "Аким области приехал на работу на велосипеде". "Господин А проехался на автобусе".

А вот смогут ли все они прожить месяца три на пенсию, или мин.зарплату+проценты, как часто любят делать работодатели.

Наверное не найдется таких смельчаков.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • arelav_74
 пипл (Посетители) Сегодня, 14:23
watlow,
Вы внимательно читали новость? Прожиточный минимум состоит из продовольственных и непродовольственных товаров и услуг.

Aleksa-N,
Посмотрите сумму залаженную на непродовольственные товары, для мужчин это 19 тыс.тенге а для женщин 15.
 
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watlow (Посетители) Сегодня, 14:10
пипл,
Это продуктовая корзина. А то, о чем вы пишите несъедобно.
 
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  • Kostyan
  • Алекс Мо
  • arelav_74
  • mika2030
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 12:26
пипл, Скорее всего прожиточный минимум представлен только из потребительской корзины. А мужчины потребляют больше калорий.

А вот средства гигиены это уже "роскошь".

Сюда явно не внесли: Набор бытовых продуктов по минимуму Здесь указывается обувь, вещи, бытовые принадлежности и средства для личной гигиены.

Услуги здравоохранения населения и всяческие платежи по месту жительстваКоммунальные, трата денег на передвижение в общественном транспорте, лекарства.

За ком услуги не платим, не лечимся, трусы-носки раз в год меняем, не купаемся , ходим пешком....и та дам можно жить на минимум.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • Xanna
  • Akosha
  • vnshds
  • mika2030
 пипл (Посетители) Сегодня, 12:10
Интересно почему для женщин минимум ниже чем для мужчин? Мужчинам не нужны средства гигиены в период красных дней, а следовательно должно быть наоборот.
Нижнее белье у женщин состоит из двух вещей, а у мужчин из одной, следовательно для мужчин дешевле.
 
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  • Xanna
  • Медуза
  • vnshds
  • arelav_74
  • mika2030
  • Имярек
 Lady_M (Посетители) Сегодня, 11:59
вот мне бы хотелось узнать сколько сотрудников в этом комитете, какой их заработный фонд этого цирка. и какая от них польза и от их статистике!

по мне это бесполезная толпа которая кормится за наш счет и выдумывает пустые цифры!!!

а второй интересный момент, как при таком минимуме гос-во позволяет выплачивать алименты на ребенка в сумме 8 215?

вот мне бы хотелось узнать сколько сотрудников в этом комитете, какой их заработный фонд этого цирка. и какая от них польза и от их статистике!

по мне это бесполезная толпа которая кормится за наш счет и выдумывает пустые цифры!!!

а второй интересный момент, как при таком минимуме гос-во позволяет выплачивать алименты на ребенка в сумме 8 215?
 
 

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