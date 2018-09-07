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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 210

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 8 и 9 сентября.

Фото из архива Lada.kz
Экскурсии
«Экзотические птицы»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсии состоятся 8 и 9 сентября. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-класс по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


В эту субботу, 8 сентября, пройдет мастер-класс по лепке «LoL в сказочном стиле». Вход платный. Запись по телефону: 8 707 200 8550.

Конкурс «Мой уютный дом»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Компания «PRESTIGE» и художественная студия «МартАрт» приглашают принять участие в конкурсе.

Вы рисуете? Вышиваете? А может быть, мастерите из дерева? Для конкурса подойдут работы, выполненные в любой технике. Старт конкурса 8 сентября 2018 года.

Условия участия:

- ваше изделие должно служить для украшения интерьера;
- от одного конкурсанта – не более 3-х работ;
- участвуют все желающие;
- приносите ваши работы в Художественную студию «МartaArt» по адресу: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65).

Всех участников ждут призы, дипломы и много сюрпризов от компании «PRESTIGE» и студии «MartArt»! Результаты конкурса будут объявлены 22 сентября во время празднования Дня рождения мебельного центра «PRESTIGE».

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Мара. Пожиратель снов»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в это дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне.

«Великий уравнитель-2»


Как провести ближайшие выходные в Актау


На этот раз бывшему агенту ЦРУ Роберту Макколлу (Дэнзел Вашингтон), который непоколебимо служит делу справедливости, защищая униженных и оскорблённых, предстоит вновь вернуться к своей непростой миссии. Но как далеко сможет зайти бесстрашный виджиланте, когда злодеи решат отомстить Макколлу, навредив дорогому ему человеку?

«Тайная жизнь пингвинов»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Наблюдательный четвероклассник Аояма, который ведет ежедневные дневники и записывает все свои открытия и эксперименты, однажды берется разгадать загадку внезапного появления пингвинов в его родном маленьком городке вдалеке от морского побережья. Мальчик считает, что это странное событие связано с работницей стоматологической клиники — девушка выбрасывает банку, и та превращается в пингвина.

«Тёмные отражения»


Как провести ближайшие выходные в Актау


После того, как неизвестная болезнь убивает 98 процентов американских детей, два процента выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана


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