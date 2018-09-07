Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

«Экзотические птицы»

Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс по лепке

Конкурс «Мой уютный дом»

Для любителей кино

«Мара. Пожиратель снов»

«Великий уравнитель-2»

«Тайная жизнь пингвинов»

«Тёмные отражения»

Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсии состоятся 8 и 9 сентября. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В эту субботу, 8 сентября, пройдет мастер-класс по лепке «LoL в сказочном стиле». Вход платный. Запись по телефону: 8 707 200 8550.Компания «PRESTIGE» и художественная студия «МартАрт» приглашают принять участие в конкурсе.Вы рисуете? Вышиваете? А может быть, мастерите из дерева? Для конкурса подойдут работы, выполненные в любой технике. Старт конкурса 8 сентября 2018 года.Условия участия:- ваше изделие должно служить для украшения интерьера;- от одного конкурсанта – не более 3-х работ;- участвуют все желающие;- приносите ваши работы в Художественную студию «МartaArt» по адресу: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65).Всех участников ждут призы, дипломы и много сюрпризов от компании «PRESTIGE» и студии «MartArt»! Результаты конкурса будут объявлены 22 сентября во время празднования Дня рождения мебельного центра «PRESTIGE».В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в это дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне.На этот раз бывшему агенту ЦРУ Роберту Макколлу (Дэнзел Вашингтон), который непоколебимо служит делу справедливости, защищая униженных и оскорблённых, предстоит вновь вернуться к своей непростой миссии. Но как далеко сможет зайти бесстрашный виджиланте, когда злодеи решат отомстить Макколлу, навредив дорогому ему человеку?Наблюдательный четвероклассник Аояма, который ведет ежедневные дневники и записывает все свои открытия и эксперименты, однажды берется разгадать загадку внезапного появления пингвинов в его родном маленьком городке вдалеке от морского побережья. Мальчик считает, что это странное событие связано с работницей стоматологической клиники — девушка выбрасывает банку, и та превращается в пингвина.После того, как неизвестная болезнь убивает 98 процентов американских детей, два процента выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.