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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:35

Просмотров: 1003

Из-за парковки на остановке в ДВД Мангистау начали служебную проверку

Ранее житель Актау заявил, что полицейские нарушили правила дорожного движения.

Кадр видео
Какую ответственность понесет водитель патрульного автомобиля, как отметили в ДВД Мангистау, станет известно после служебного расследования.



Напомним, автора видео возмутило поведение полицейских, которые остановили автомобиль Daewoo Nexia и сами припарковались на автобусной остановке. Мужчина подъехал к стражам порядка и сообщил им о нарушении ПДД. Полицейский в ответ сообщил, что автобуса в данный момент нет, и попросил автора видео двигаться дальше, чтобы не создавать помеху движению автомобилей. На просьбу представиться блюститель порядка отказался.


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Комментарии ( 6 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 22:15
Цитата: Ян
При новом начальнике двд менты стали наглее. Факт не боятся и не уважают.

Дружище, проехал весь Казахстан туда-обратно, 12 тыс за месяц накатал по стране. Самые наглые менты в Алмате.
На посту тормознули машину - жена была за рулем, я на заднем сиденье (меня мент не заметил). Жена вышла из машины, через пару минут вернулась, говорит: мент сказал, что нарушила требование знака 5.8.5 просит 10 тыс. На месте и можно ехать дальше (типа штраф 15 МРП, но за червонец на месте можно вопрос решить). Поперли угрозы типа права заберу и т.д. если на месте не разведешь
Вышел я. Прошел на пост. Штраф уменьшился до 5 МРП (если заплачу в течение недели то это 6 тыс.) Я произнес одну волшебную фразу:
-Оформляй протокол, а я пока пойду посмотрю на регистраторе наличие знака 5.8.5, про который мент впаривал (100% этого знака там небыло).
В итоге вырвал из рук у мента документы жены, в глаза сказал менту, ему только с бабами воевать на дороге и что он прихвостень Шерхана из мультфильма "Маугли" (не стану тут называть это животное, а то предъявят еще что нибудь) и поехали дальше.
Второй раз остановили тоже на посту, тоже на подъезде к Алматы, тоже поцапался с ментом. Больше ни разу не останавливали за всю поездку.
 
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  • Mestnyi
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 22:02
Какой народ, такая и полиция. Полиция будет законопослушной только тогда, когда народ будет цивильным и знать свои права и пользоваться массово.
 
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  • Ну Ну
  • Mestnyi
 Ирон (Посетители) Сегодня, 21:51
Что то все в проверку служебную уходит .тех ребят что деньги с поджеро взяли .Я так понимаю до сих пор проверяют .не будет некому нечего .рука руку моет.

Что то все в проверку служебную уходит .тех ребят что деньги с поджеро взяли .Я так понимаю до сих пор проверяют .не будет некому нечего .рука руку моет.

Что то все в проверку служебную уходит .тех ребят что деньги с поджеро взяли .Я так понимаю до сих пор проверяют .не будет некому нечего .рука руку моет.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 21:39
Цитата: бася
их начальство вызовет

сначала пробьют чьи они протеже.Если крыша слабенькая,то можно и натянуть,ну а если от майора и выше,то пальчиком пригрозят crazy
 
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  • Mestnyi
 бася (Посетители) Сегодня, 21:12
вы думаете они знают правила? да они сами офигеют когда их начальство вызовет и спросит о нарушении lol
 
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  • Mestnyi
 Ян (Посетители) Сегодня, 20:03
При новом начальнике двд менты стали наглее. Факт не боятся и не уважают.
 
 

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