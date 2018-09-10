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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:19

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Полицейские Мангистау изъяли более 90 кг наркотиков с начала года

За восемь месяцев 2018 года в Мангистауской области зарегистрировано 261 наркоправонарушение. Об этом рассказал Амангельды Досжанов, заместитель начальника ДВД Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта mayu-pravo.com
Зарегистрированы 66 фактов сбыта (статья 297 УК РК), пять фактов хранения наркотиков в особо крупном размере (часть 4 статьи 296 УК РК), три случая организации наркопритона (статья 302 УК РК), один факт незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества (статья 300 УК РК) и 186 правонарушений, связанных с незаконным хранением и употреблением наркотиков (части 2,3 статьи 296 УК РК).

Из незаконного оборота изъято 91,5 кг наркотических средств, из них: героин - 558 граммов, марихуана - 89,5 кг, гашиш - 189 граммов и экстракционный опий - 1,3 кг.

- Зарегистрировано снижение числа лиц, состоящих на учете в областном наркологическом диспансере - с 1305 в 2017 году до 1198 в 2018 году. С начала года проведено 73 профилактических мероприятия, - сообщили в управлении по борьбе с наркобизнесом ДВД Мангистауской области.


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