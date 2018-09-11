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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:08

Просмотров: 977

Информацию о штрафах за неуплату налогов опровергли в управлении государственных доходов Актау

В случае неуплаты налоговой задолженности до 1 октября начисляется пеня в размере 1,25 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком РК (9%). Штрафы за просрочку платежей не предусмотрены. Об этом рассказал Нуртас Телагисов, руководитель отдела администрирования непроизводственных платежей.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Жители Актау распространяют в WhatsApp сообщение о том, что при задержке оплаты налоговой задолженности, кроме пени, будет начислен штраф восемь МРП.

- Нововведение. Все налоги (транспортный, на имущество) за текущий год, и если есть долги за прошлые года, надо оплатить до 1 октября, иначе помимо пени, будут налагать штраф восемь МРП, а это около 20 000 тенге. И неважно какая сумма налога была, к примеру, 300 тенге или 30 000 тенге, величина штрафа будет едина, - говорится в сообщении.

В УГД отметили, что подобная информация распространялась в мессенджерах и в прошлом году.

- Жители города могут оплатить налоги до 1 октября. За просрочку не налагается штраф. За несвоевременную оплату налоговой задолженности предусмотрена пеня. Узнать задолженность можно через сайт комитета государственных доходов, - сказал Нуртас Телагисов.

Узнать о своей налоговой задолженности можно здесь или здесь.


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Комментарии ( 1 )

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  • SLY
 XLG (Посетители) Сегодня, 11:40
а как узнать налог на имущество? будут разносить бумажки в этом году или нет?
 
 

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