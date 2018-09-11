Информацию о штрафах за неуплату налогов опровергли в управлении государственных доходов Актау

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Жители Актау распространяют в WhatsApp сообщение о том, что при задержке оплаты налоговой задолженности, кроме пени, будет начислен штраф восемь МРП.
- Нововведение. Все налоги (транспортный, на имущество) за текущий год, и если есть долги за прошлые года, надо оплатить до 1 октября, иначе помимо пени, будут налагать штраф восемь МРП, а это около 20 000 тенге. И неважно какая сумма налога была, к примеру, 300 тенге или 30 000 тенге, величина штрафа будет едина, - говорится в сообщении.
В УГД отметили, что подобная информация распространялась в мессенджерах и в прошлом году.
- Жители города могут оплатить налоги до 1 октября. За просрочку не налагается штраф. За несвоевременную оплату налоговой задолженности предусмотрена пеня. Узнать задолженность можно через сайт комитета государственных доходов, - сказал Нуртас Телагисов.
Узнать о своей налоговой задолженности можно здесь или здесь.
- Нововведение. Все налоги (транспортный, на имущество) за текущий год, и если есть долги за прошлые года, надо оплатить до 1 октября, иначе помимо пени, будут налагать штраф восемь МРП, а это около 20 000 тенге. И неважно какая сумма налога была, к примеру, 300 тенге или 30 000 тенге, величина штрафа будет едина, - говорится в сообщении.
В УГД отметили, что подобная информация распространялась в мессенджерах и в прошлом году.
- Жители города могут оплатить налоги до 1 октября. За просрочку не налагается штраф. За несвоевременную оплату налоговой задолженности предусмотрена пеня. Узнать задолженность можно через сайт комитета государственных доходов, - сказал Нуртас Телагисов.
Узнать о своей налоговой задолженности можно здесь или здесь.