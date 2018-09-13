В Мангистауской области зафиксировано снижение уровня смертности онкологических больных

Заседание рабочей группы онкодиспансера. Фото автора

Смертность пациентов с онкологией снизилась с 241 до 231 случая в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.



- С начала года выявлен 551 больной, что на 35 случаев больше, чем в 2017 году. Динамика роста выявляемости онкозаболеваний составляет 3,8 процента. Выявляемость на ранней стадии выросла на 14,5 процента - с 243 до 304 случаев. Рост выявляемости обеспечен за счет совместной работы онкологического диспансера и организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Снизилось число онкобольных на последней стадии – с 67 до 57, - отметил Нурлан Джариев.



При Актауской городской поликлинике №2 создан тренинговый центр, в котором 233 специалиста ПМСП обучают раннему выявлению онкопатологии.



В районы Мангистауской области, как рассказали в онкодиспансере, выезжает бригада специалистов медицинского учреждения в составе онкохирурга, онколога, маммолога, онкогинеколога и работника организационно-методического кабинета.



- В амбулаториях Мунайлинского, Бейнеуского, Тупкараганского и Каракиянского районов открыты дополнительные женские и мужские смотровые кабинеты, что способствовало увеличению выявляемости новообразований на ранних стадиях с 16,3 процента в 2017 году до 18,5 процента в текущем году, - проинформировал Нурлан Джариев.



Скрининговое обследование в поликлиниках прошли 77 892 жителя Мангистауской области.



- За восемь месяцев 2018 года выявлено 53 человека со злокачественными новообразованиями. За тот же период 2017 года - 38 больных, - сообщили в онкодиспансере.



Нурлан Джариев рассказал, что в 2018 году на работу в онкодиспансер приняты шесть специалистов.



- В текущем году на работу приняты один высококвалифицированный специалист по хирургии, два специалиста, которые обучились и проходили стажировку в лучших клиниках России и Беларуси. Диспансер пополнился тремя молодыми специалистами, закончившими резидентуру. Все специалисты обеспечиваются жильем за счет диспансера, - рассказал руководитель медицинской организации.