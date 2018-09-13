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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 303

В Мангистауской области зафиксировано снижение уровня смертности онкологических больных

За год показатель снизился на 6,8 процента. Об итогах работы онкологической службы региона с начала года рассказал Нурлан Джариев, директор областного онкологического диспансера.

Заседание рабочей группы онкодиспансера. Фото автора
Смертность пациентов с онкологией снизилась с 241 до 231 случая в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

- С начала года выявлен 551 больной, что на 35 случаев больше, чем в 2017 году. Динамика роста выявляемости онкозаболеваний составляет 3,8 процента. Выявляемость на ранней стадии выросла на 14,5 процента - с 243 до 304 случаев. Рост выявляемости обеспечен за счет совместной работы онкологического диспансера и организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Снизилось число онкобольных на последней стадии – с 67 до 57, - отметил Нурлан Джариев.

При Актауской городской поликлинике №2 создан тренинговый центр, в котором 233 специалиста ПМСП обучают раннему выявлению онкопатологии.

В районы Мангистауской области, как рассказали в онкодиспансере, выезжает бригада специалистов медицинского учреждения в составе онкохирурга, онколога, маммолога, онкогинеколога и работника организационно-методического кабинета.

- В амбулаториях Мунайлинского, Бейнеуского, Тупкараганского и Каракиянского районов открыты дополнительные женские и мужские смотровые кабинеты, что способствовало увеличению выявляемости новообразований на ранних стадиях с 16,3 процента в 2017 году до 18,5 процента в текущем году, - проинформировал Нурлан Джариев.

Скрининговое обследование в поликлиниках прошли 77 892 жителя Мангистауской области.

- За восемь месяцев 2018 года выявлено 53 человека со злокачественными новообразованиями. За тот же период 2017 года - 38 больных, - сообщили в онкодиспансере.

Нурлан Джариев рассказал, что в 2018 году на работу в онкодиспансер приняты шесть специалистов.

- В текущем году на работу приняты один высококвалифицированный специалист по хирургии, два специалиста, которые обучились и проходили стажировку в лучших клиниках России и Беларуси. Диспансер пополнился тремя молодыми специалистами, закончившими резидентуру. Все специалисты обеспечиваются жильем за счет диспансера, - рассказал руководитель медицинской организации.


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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
  • valesa
 Удав Каа (Посетители) Сегодня, 11:00
Смертность пациентов с онкологией снизилась с 241 до 231.


Среднемесячная температура воздуха тоже снизилась и аж на целых 8%. Интересно это чья заслуга? Акимата, врачей или правительства? lol
 
 

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