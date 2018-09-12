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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:48

Просмотров: 371

Специалисты центра глазной и пластической хирургии из Уфы планируют обучить врачей Мангистау

Меморандум о сотрудничестве подписан между Мангистауской областной больницей (МОБ) и Всероссийским центром глазной и пластической хирургии Министерства здравоохранения России (Уфа).

Меморандум подписан. Фото автора
Болатбек Каюпов, директор Мангистауской областной больницы (МОБ), и Эрнст Мулдашев, руководитель центра глазной и пластической хирургии, договорились об обмене специалистами, пациентами, проведении мастер-классов и обучении врачей.

- Наши технологии - это регенеративная медицина, которая считается медициной будущего. Будем обучать ваших специалистов, перенимать их опыт, - отметил Эрнст Мулдашев.

Специалисты центра глазной и пластической хирургии проведут для мангистауских врачей мастер-класс по использованию аллоплантов.

- Если раньше больной орган, не справляющийся с возложенной на него функцией, удаляли полностью или частично, то на сегодняшний день, благодаря новым технологиям, появилась возможность восстановления здоровых тканей и органов за счет стимуляции роста собственных клеток, - отметил Эрнст Мулдашев.

«Аллоплант»
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Комментарии ( 3 )

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Морской (Посетители) Сегодня, 10:53
Хорошая новость.Больше врачей,хороших и разных!
 
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Штирлиц (Посетители) Сегодня, 10:01
Если что... Мулдашев не просто глазной хирург, это всесторонне развитый человек.
Особо интересны его исследования Кайласа.
Ролики есть в интернете.
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 09:55
Будем надеяться на лучшее.
 
 

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