Специалисты центра глазной и пластической хирургии из Уфы планируют обучить врачей Мангистау

Меморандум подписан. Фото автора
Болатбек Каюпов, директор Мангистауской областной больницы (МОБ), и Эрнст Мулдашев, руководитель центра глазной и пластической хирургии, договорились об обмене специалистами, пациентами, проведении мастер-классов и обучении врачей.
- Наши технологии - это регенеративная медицина, которая считается медициной будущего. Будем обучать ваших специалистов, перенимать их опыт, - отметил Эрнст Мулдашев.
Специалисты центра глазной и пластической хирургии проведут для мангистауских врачей мастер-класс по использованию аллоплантов.
- Если раньше больной орган, не справляющийся с возложенной на него функцией, удаляли полностью или частично, то на сегодняшний день, благодаря новым технологиям, появилась возможность восстановления здоровых тканей и органов за счет стимуляции роста собственных клеток, - отметил Эрнст Мулдашев.
«Аллоплант»
- Наши технологии - это регенеративная медицина, которая считается медициной будущего. Будем обучать ваших специалистов, перенимать их опыт, - отметил Эрнст Мулдашев.
Специалисты центра глазной и пластической хирургии проведут для мангистауских врачей мастер-класс по использованию аллоплантов.
- Если раньше больной орган, не справляющийся с возложенной на него функцией, удаляли полностью или частично, то на сегодняшний день, благодаря новым технологиям, появилась возможность восстановления здоровых тканей и органов за счет стимуляции роста собственных клеток, - отметил Эрнст Мулдашев.
«Аллоплант»