Специалисты центра глазной и пластической хирургии из Уфы планируют обучить врачей Мангистау



Это натуральное биологическое вещество, полученное из донорского трупного материала, который обрабатывают специальным образом, лишая собственной антигенной структуры. Это позволяет не вызывать реакцию отторжения при его использовании. С помощью данного препарата организм может самостоятельно восстанавливать функции отдельных органов. Аллоплант представляет собой коллагеновый каркас, который несет информацию о здоровой ткани определенного органа. Этот препарат, перед тем как его использовать, проходит множественные проверки и гамма-стерилизацию, что делает его абсолютно безопасным для пациента. Этот высокотехнологичный материал не вызывает рубцевания ткани в области применения. Его не отторгает организм, т.к. иммунная система человека воспринимает его как собственные ткани. Он способен запускать механизм самовоспроизведения клеток поврежденного органа, т.е., по сути, происходит регенерация собственных органов и тканей. Представляет собой химически обработанный биологический материал, предназначенный для пересадки и прошедший радиационную стерилизацию. Вводится в организм человека с помощью инъекций.

Болатбек Каюпов, директор Мангистауской областной больницы (МОБ), и Эрнст Мулдашев, руководитель центра глазной и пластической хирургии, договорились об обмене специалистами, пациентами, проведении мастер-классов и обучении врачей.- Наши технологии - это регенеративная медицина, которая считается медициной будущего. Будем обучать ваших специалистов, перенимать их опыт, - отметил Эрнст Мулдашев.Специалисты центра глазной и пластической хирургии проведут для мангистауских врачей мастер-класс по использованию аллоплантов.- Если раньше больной орган, не справляющийся с возложенной на него функцией, удаляли полностью или частично, то на сегодняшний день, благодаря новым технологиям, появилась возможность восстановления здоровых тканей и органов за счет стимуляции роста собственных клеток, - отметил Эрнст Мулдашев.