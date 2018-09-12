Заслуженный тренер по боксу Марат Джакиев отмечает 50-летний юбилей

Марат Джакиев. Фото пресс-службы федерации бокса Мангистауской области

Заслуженный тренер РК Марат Исагалиевич родился 12 сентября 1968 года в Мангистау. В бокс пришел в 1980 году, был членом сборной СССР. Звание мастера спорта СССР присвоено 12 мая 1986 года.



В числе воспитанников Марата Джакиева - именитые боксеры Ердос Джанабергенов, Адильбек Ниязымбетов и другие спортсмены.



Коллектив «Лады» поздравляет Марата Джакиева с праздником и желает крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!