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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:59

Просмотров: 341

Заслуженный тренер по боксу Марат Джакиев отмечает 50-летний юбилей

Сегодня, 12 сентября, заслуженный тренер РК по боксу, мастер спорта СССР, почетный гражданин Актау Марат Джакиев отмечает свой День рождения.

Марат Джакиев. Фото пресс-службы федерации бокса Мангистауской области
Заслуженный тренер РК Марат Исагалиевич родился 12 сентября 1968 года в Мангистау. В бокс пришел в 1980 году, был членом сборной СССР. Звание мастера спорта СССР присвоено 12 мая 1986 года.

В числе воспитанников Марата Джакиева - именитые боксеры Ердос Джанабергенов, Адильбек Ниязымбетов и другие спортсмены.

Коллектив «Лады» поздравляет Марата Джакиева с праздником и желает крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!


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Комментарии ( 1 )

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Жергілікті (Посетители) Сегодня, 11:04
Құтты болсын, Маке,денсаулығың мықты болсын! Чемпиондарды дайындай бер, биік тұғырдан көрінсін жігіттеріміз!
 
 

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