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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:17

Просмотров: 374

Новобранцы из Актау могут пополнить Президентский полк

Набор желающих служить в элитных подразделениях «Айбын» (Астана) и «Батыр» (Алматы) продлится до 15 октября. Об этом сообщили офицеры Службы государственной охраны РК.

Фото с сайта dambiev.livejournal.com
Собеседование проходит в региональном департаменте по делам обороны (23 микрорайон, здание 34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09:00 до 18:00.

Юношей, желающих служить в Президентском полку, как говорят офицеры, ждет тщательная проверка: проверяются медицинские показатели юношей, изучается характеристика с места учебы или работы, круг общения призывника, увлечения и наклонности, физические данные и рост (не менее 180 сантиметров).

Особое внимание при отборе уделяется физической и боевой подготовкам.

- Если ты имеешь отличные физические данные, морально-психологическую устойчивость, бдительность и смелость, то Служба государственной охраны, на которую возложена ответственная миссия по обеспечению безопасности Главы государства и иных охраняемых лиц и объектов, ждет тебя, - обратились к новобранцам офицеры Службы государственной охраны РК.


В период осеннего призыва в ряды Службы государственной охраны РК будут отобраны 295 новобранцев со всей республики.


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