Новобранцы из Актау могут пополнить Президентский полк

- Если ты имеешь отличные физические данные, морально-психологическую устойчивость, бдительность и смелость, то Служба государственной охраны, на которую возложена ответственная миссия по обеспечению безопасности Главы государства и иных охраняемых лиц и объектов, ждет тебя, - обратились к новобранцам офицеры Службы государственной охраны РК.

Собеседование проходит в региональном департаменте по делам обороны (23 микрорайон, здание 34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09:00 до 18:00.Юношей, желающих служить в Президентском полку, как говорят офицеры, ждет тщательная проверка: проверяются медицинские показатели юношей, изучается характеристика с места учебы или работы, круг общения призывника, увлечения и наклонности, физические данные и рост (не менее 180 сантиметров).Особое внимание при отборе уделяется физической и боевой подготовкам.В период осеннего призыва в ряды Службы государственной охраны РК будут отобраны 295 новобранцев со всей республики.