Владельцев разгуливающих по дорогам Актау лошадей оштрафовали

- Задержаны 16 лошадей, которые паслись в верхних микрорайонах. Также еще пять лошадей задержаны в парке «Акбота». Отдел ветеринарии совместно с местной полицейской службой оштрафовали их хозяев,- сообщили в акимате Актау.
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10 қыркүйек күні қаланың жоғарғы аудандарында көк желекке жайылған 16 жылқы мен "Ақбота" саябағында жүрген тағы 5 жылқы малы қамалды. 11 қыркүйекте жылқылардың иелері анықталып, ветеринария бөлімі мен жергілікті полиция қызметкерлерімен айыппұл салынды. Задержаны 16 лошадей которые 10 сентября паслись в верхних микрорайонах. Также задержаны 5 лошадей в парке "Акбота". 11 сентября отдел ветеренарии и местная полицейская служба оштрафовала хозяев данных лошадей.
Также в акимате сообщили, что по жалобам жителей 4 микрорайона снесен бесхозный торговый киоск у 41 дома.
Напомним, жители посчитали неработающую точку торговли для играющих детей.