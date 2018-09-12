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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:14

Просмотров: 643

Владельцев разгуливающих по дорогам Актау лошадей оштрафовали

Животные паслись в жилых микрорайонах города. Об этом сообщается на странице городского акимата в Instagram.

Фото со страницы городского акимата в Instagram
По информации акимата, 10 сентября лошадей отправили на стоянку для бродячего скота.

- Задержаны 16 лошадей, которые паслись в верхних микрорайонах. Также еще пять лошадей задержаны в парке «Акбота». Отдел ветеринарии совместно с местной полицейской службой оштрафовали их хозяев,- сообщили в акимате Актау.

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10 қыркүйек күні қаланың жоғарғы аудандарында көк желекке жайылған 16 жылқы мен "Ақбота" саябағында жүрген тағы 5 жылқы малы қамалды. 11 қыркүйекте жылқылардың иелері анықталып, ветеринария бөлімі мен жергілікті полиция қызметкерлерімен айыппұл салынды. Задержаны 16 лошадей которые 10 сентября паслись в верхних микрорайонах. Также задержаны 5 лошадей в парке "Акбота". 11 сентября отдел ветеренарии и местная полицейская служба оштрафовала хозяев данных лошадей.

Публикация от Ақтау қаласының əкімдігі (@aktau_akimat)



Также в акимате сообщили, что по жалобам жителей 4 микрорайона снесен бесхозный торговый киоск у 41 дома.



Напомним, жители посчитали неработающую точку торговли для играющих детей.


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Комментарии ( 4 )

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Bass66 (Посетители) Сегодня, 17:55
А по дороге на Казазот и морпорт когда уберут?
Постоянно пасутся!
Тоже ведь городская черта. Да и не в городской черте на обочинах дорог запрещается выпас скота.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:34
Цитата: Ирон
куда звонить не знаю

если жители Актау увидели безнадзорный пасущийся скот, в ТОО «Кала жолдары» просят обращаться по телефонам: 60-36-18, в ночное время - 8 778 467 0178 и 8 778 244 1089.
 
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 16:23
Ирон,
как видите, реагируют)))
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 16:16
Видел пару раз бродячих лошадей .а куда звонить не знаю .полиция врят ли будет на звонок реагировать
 
 

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