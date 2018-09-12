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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:59

Просмотров: 1765

Жителей комплекса «Жасмин» в Актау возмутило качество строительства и благоустройства домов

Свои замечания высказали жильцы блоков «А» и «Б». На встрече с жильцами присутствовал Ерлан Саркенов, руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства. Вопрос, по словам чиновника, под контролем местных властей.

На встречу с жителями прибыл руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства Ерлан Саркенов
Строительство жилого комплекса в 16 микрорайоне Актау, по словам жильцов, началось в 2014 году. Через год люди стали покупать квартиры. По словам жильцов, застройщик предоставил акт ввода дома в эксплуатацию, в котором предусматривалась и пожарная сигнализация, и домофон.
Пожарная сигнализация, по словам жильцов, отсутствует.

Детская игровая площадка, которая, согласно проекту, должна быть расположена между двумя домами, находится прямо у въезда в паркинг под окнами жилого дома.

Жителей комплекса «Жасмин» в Актау возмутило качество строительства и благоустройства домов


Жителей комплекса «Жасмин» в Актау возмутило качество строительства и благоустройства домов


- На сегодняшний день 70 процентов квартир заселены. Но до сих пор через день с перебоями работает лифт, двор до конца не благоустроен, подъезды все обшарпанные. По проекту в блоке «А» должны быть балконы, которых по факту нет, - высказались жильцы дома.


Жителей комплекса «Жасмин» в Актау возмутило качество строительства и благоустройства домов


Жители обозначили требования к застройщику.

- Мы требуем, чтобы безупречно работал лифт, сделали ремонт в подъездах, где осыпается кафель и торчат оголенные провода, дооборудовали придомовую территорию и паркинг, который не освещен, - сказали жильцы комплекса.




В РКЦ дом, по словам жильцов, не зарегистрирован, что вызывает трудности с оплатой коммунальных услуг.

Жителей комплекса «Жасмин» в Актау возмутило качество строительства и благоустройства домов


- До марта текущего года мы оплачивали коммунальные услуги в офисе застройщика. С того времени мы не оплачиваем коммунальные услуги. Этот дом сейчас в долгах. Через месяц отопительный сезон, и у многих маленькие дети. Не факт, что из-за его долгов нам подключат отопление. Мы сознательные граждане, готовы оплачивать коммунальные услуги, но в пределах разумного и в РКЦ. Здесь есть нежилые квартиры, на которые также выставляют счета, - поделилась Алтын Илиясова.


Жителей комплекса «Жасмин» в Актау возмутило качество строительства и благоустройства домов


- Договор на строительство изначально был заключен с «Ак жол строй», но при нотариальном оформлении указано, что дом как будто куплен у Нурлана Мурзасова. По документу получается, что это вторичный дом, а не новостройка. Квартиры записаны на Мурзасова, который везде в долгах. Где гарантия, что наши квартиры не арестуют за его долги, - пояснила Жулдыз Абишева, одна из первых заселившихся жильцов.


Еще одной проблемой для жильцов является отсутствие газа.

Жителей комплекса «Жасмин» в Актау возмутило качество строительства и благоустройства домов


Заявление жителей дома на имя застройщика от 9 апреля текущего года, по словам инициаторов обращения, осталось без ответа.

Жителей комплекса «Жасмин» в Актау возмутило качество строительства и благоустройства домов


Позже жильцы комплекса обратились с заявлением в прокуратуру, в управление архитектуры и градостроительства Мангистауской области и в городской отдел архитектуры и градостроительства.

Жителей комплекса «Жасмин» в Актау возмутило качество строительства и благоустройства домов


- Сегодня застройщик не приехал по состоянию здоровья. Жителям дома рекомендовано обратиться с заявлением на имя акима города. Согласно действующему законодательству нами будут приниматься соответствующие меры. Данный вопрос на контроле, - отметил Ерлан Саркенов.




Фото автора. Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 3 )

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  • Mestnyi
  • мунайши73
  • leo529
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:54
под контролем местных властей.

Наивные люди! Думают,что о них кто-то будет проявлять заботу! Щаз! Власти уже давно отрапортовали в Астану о введённых новых 10000 кв.метрах жилья и счастливых новосёлах...И на этом поставлена жирная точка! А дальше мучайтесь сами.Мы ещё не раз услышим об этих новостройках с треснутыми стенами.
Зеки и стройбатовцы лучше строили! draznilka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • leo529
 EFES (Посетители) Сегодня, 19:49
Ребята вы меня поражаете ) вы забыли где живете ? Нет у нас достойных новостроек , уж если выбирать себе жильё то только в старых мкр
 
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  • OpOp
  • 12-й регион
  • мунайши73
  • leo529
 Ян (Посетители) Сегодня, 19:18
Лучше уже жить в доме 1991 года постройки чем лицезреть такой конфуз на фотографиях. Дома такой постройки долго не простоят.
 
 

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