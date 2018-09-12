Жителей комплекса «Жасмин» в Актау возмутило качество строительства и благоустройства домов

- На сегодняшний день 70 процентов квартир заселены. Но до сих пор через день с перебоями работает лифт, двор до конца не благоустроен, подъезды все обшарпанные. По проекту в блоке «А» должны быть балконы, которых по факту нет, - высказались жильцы дома.

- Мы требуем, чтобы безупречно работал лифт, сделали ремонт в подъездах, где осыпается кафель и торчат оголенные провода, дооборудовали придомовую территорию и паркинг, который не освещен, - сказали жильцы комплекса.

- До марта текущего года мы оплачивали коммунальные услуги в офисе застройщика. С того времени мы не оплачиваем коммунальные услуги. Этот дом сейчас в долгах. Через месяц отопительный сезон, и у многих маленькие дети. Не факт, что из-за его долгов нам подключат отопление. Мы сознательные граждане, готовы оплачивать коммунальные услуги, но в пределах разумного и в РКЦ. Здесь есть нежилые квартиры, на которые также выставляют счета, - поделилась Алтын Илиясова.

- Договор на строительство изначально был заключен с «Ак жол строй», но при нотариальном оформлении указано, что дом как будто куплен у Нурлана Мурзасова. По документу получается, что это вторичный дом, а не новостройка. Квартиры записаны на Мурзасова, который везде в долгах. Где гарантия, что наши квартиры не арестуют за его долги, - пояснила Жулдыз Абишева, одна из первых заселившихся жильцов.

- Сегодня застройщик не приехал по состоянию здоровья. Жителям дома рекомендовано обратиться с заявлением на имя акима города. Согласно действующему законодательству нами будут приниматься соответствующие меры. Данный вопрос на контроле, - отметил Ерлан Саркенов.

Строительство жилого комплекса в 16 микрорайоне Актау, по словам жильцов, началось в 2014 году. Через год люди стали покупать квартиры. По словам жильцов, застройщик предоставил акт ввода дома в эксплуатацию, в котором предусматривалась и пожарная сигнализация, и домофон.Пожарная сигнализация, по словам жильцов, отсутствует.Детская игровая площадка, которая, согласно проекту, должна быть расположена между двумя домами, находится прямо у въезда в паркинг под окнами жилого дома.Жители обозначили требования к застройщику.В РКЦ дом, по словам жильцов, не зарегистрирован, что вызывает трудности с оплатой коммунальных услуг.Еще одной проблемой для жильцов является отсутствие газа.Заявление жителей дома на имя застройщика от 9 апреля текущего года, по словам инициаторов обращения, осталось без ответа.Позже жильцы комплекса обратились с заявлением в прокуратуру, в управление архитектуры и градостроительства Мангистауской области и в городской отдел архитектуры и градостроительства.