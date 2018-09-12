О спасении детей при пожаре рассказал житель Актау

Асхат Хадирбаев - Оказалось, случился пожар. Дети были заперты. Мы с отцом взломали входную дверь и вошли в квартиру. Ничего не было видно, все в дыму, мы шли на крики детей. Отец увидел их первым, взял на руки двоих и пошел к выходу. Я забрал еще одну девочку, трех-четырех лет

Инцидент случился вчера, 11 сентября, в доме №23 29 микрорайона. Пожар произошел на балконе в квартире на четвертом этаже.Асхат Хадирбаев рассказал, что проживает в этом же доме.- Возвращаясь из магазина, я услышал крики детей, - рассказал мужчина.Подумав, что дети заперты, Асхат пошел за инструментом, чтобы вызволить их.Когда мужчины вышли из квартиры, соседи сказали им, что есть еще двое детей. Как оказалось позже, они еще не вернулись из школы.Мать детей, по словам Асхата Хадирбаева, благодарила их за спасение ребят.