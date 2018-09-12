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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 248

О спасении детей при пожаре рассказал житель Актау

Асхат Хадирбаев, житель 23 дома 29 микрорайона Актау, рассказал, как они с отцом спасли детей из горящей квартиры.

Фото Гульнур Шопановой
Инцидент случился вчера, 11 сентября, в доме №23 29 микрорайона. Пожар произошел на балконе в квартире на четвертом этаже.

Асхат Хадирбаев рассказал, что проживает в этом же доме.

- Возвращаясь из магазина, я услышал крики детей, - рассказал мужчина.

Подумав, что дети заперты, Асхат пошел за инструментом, чтобы вызволить их.

Асхат Хадирбаев
- Оказалось, случился пожар. Дети были заперты. Мы с отцом взломали входную дверь и вошли в квартиру. Ничего не было видно, все в дыму, мы шли на крики детей. Отец увидел их первым, взял на руки двоих и пошел к выходу. Я забрал еще одну девочку, трех-четырех лет


Когда мужчины вышли из квартиры, соседи сказали им, что есть еще двое детей. Как оказалось позже, они еще не вернулись из школы.

Мать детей, по словам Асхата Хадирбаева, благодарила их за спасение ребят.


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