Новый маршрутный автобус планируют запустить в Актау

Запуск нового маршрута, как сообщает городская администрация, обусловлен увеличением спроса на услуги общественного транспорта.- В связи с этим, 14 сентября в городе будет запущен новый маршрутный автобус №1. Согласно новой схеме автобус будет курсировать от клиники «Сенім», расположенной между микрорайонами 29 А и Шыгыс-1, до жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне, – сообщили в городском акимате.С 24 сентября изменения, как сообщает акимат, коснутся маршрута №2.- По просьбам жителей был удлинен маршрут №2. Теперь он будет довозить горожан до микрорайонов 31Б и 32Б, - сообщает городская администрация.