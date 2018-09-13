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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:38

Просмотров: 2271

Новый маршрутный автобус планируют запустить в Актау

Автобус №1 начнет работу 14 сентября. Об этом в Instagram сообщает акимат Актау.

Фото из архива Lada.kz
Запуск нового маршрута, как сообщает городская администрация, обусловлен увеличением спроса на услуги общественного транспорта.

- В связи с этим, 14 сентября в городе будет запущен новый маршрутный автобус №1. Согласно новой схеме автобус будет курсировать от клиники «Сенім», расположенной между микрорайонами 29 А и Шыгыс-1, до жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне, – сообщили в городском акимате.

Новый маршрутный автобус планируют запустить в Актау


С 24 сентября изменения, как сообщает акимат, коснутся маршрута №2.

- По просьбам жителей был удлинен маршрут №2. Теперь он будет довозить горожан до микрорайонов 31Б и 32Б, - сообщает городская администрация.


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Комментарии ( 3 )

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  • abadan
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:23
садясь в такие автобусы вы должны понимать и принять что вы в государстве которая входит в 30-ку развитых стран! Алга!
 
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  • abadan
 Oga_ST (Посетители) Сегодня, 14:45
Маршрут то может и новый,а вот автобусы те же.Для перевозки дерева.
 
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  • Ну Ну
  • веснушка
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 13:54
Хорошее решение...
Но опять появляется вопрос зачем надо публиковать в ин-сто-грамм?
Или кнопкотык завелся?
Не все же этим пользуются.
В первую очередь надо публиковать в СМИ своего горда и только потом пускать по-сто-граммам...
 
 

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