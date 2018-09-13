«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 13 Сентября
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 375.31 KZT
  • €1 = 436.07 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 448

О газификации сел Мангистауской области рассказали в АО «КазТрансГаз Аймак»

О планах по модернизации, реконструкции и строительству газораспределительных сетей компания отчиталась во время пресс-тура с участием представителей департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
АО «КазТрансГаз Аймак» - субъект естественной монополии по транспортировке и реализации природного газа. Предельный тариф по транспортировке товарного газа, установленный с 2015 по 2020 годы, по сообщению компании, составляет 2455,36 тенге за тысячу кубических метров.

Отпускные цены составляют:

- 9200,51 тенге за тысячу кубических метров (без учета НДС) для населения и юридических лиц, использующих товарный газ для производства тепловой энергии для населения;

- 19 121,03 тенге за тысячу кубических метров для юридических лиц, использующих товарный газ для производства тепловой энергии для юридических лиц.

Тарифы действуют с 1 июля 2018 года.

В рамках инвестиционной программы 2015-2017 гг. Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» выполнил следующие работы:

- 2015 год:

 Показать / Скрыть текст


- 2016-2017 годы:

 Показать / Скрыть текст


На 2018 год запланировано выполнение следующих работ:

1. Газоснабжение улиц Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н. Есетова в селе Саин Шапагатов;

2. Строительство газопровода в селе Боранкул;

3. Строительство газопровода в селе Бейнеу (улицы Турманбет батыра, Адила Жамбыла, Курмангазы,Тастемира, Есекмерген батыр-2, Кайдак, Кайдак-1, Рзаевых);

4. Строительство подводящего газопровода для жилых домов шестого квартала (третья очередь) в селе Саин Шапагатов.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика