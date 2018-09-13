О газификации сел Мангистауской области рассказали в АО «КазТрансГаз Аймак»

1. Строительство газопроводов в селе Бейнеу;



2. Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района;



3. Строительство подземного газопровода высокого давления «Таучик – Жынгылды»;



4. Реконструкция газопровода в микрорайоне Жолшы в селе Курык Каракиянского района.

1. Строительство газопроводов в селе Бейнеу (2 очередь);



2. Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района (2 очередь);



3. Строительство и модернизация газораспределительных сетей в поселках Жарма, Баскудук, Уштаган Мангистауского района;



4. Строительство и модернизация газораспределительных сетей в селе Боранкул Бейнеуского района;



5. Строительство и модернизация газораспределительных сетей в селе Бейнеу Бейнеуского района;



6. Модернизация газораспределительных сетей в селе Бейнеу, поселках Акжигит, Сангырлау, Тажен, Есет, Кызыласкер, Ногайты, Турыш, Сарга Бейнеуского района;



7. Строительство и модернизация газораспределительных сетей в Жанаозене;



8. Модернизация газораспределительных сетей в селах Кызылсай, Сенек. Строительство и модернизация газораспределительных сетей в селах Шетпе, Шаир, Тушибек, Жангылды, Жармыш, Онды, Беки Мангистауского района;



9. Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Окарем-Бейнеу» до села Шетпе;



10. Модернизация газораспределительных сетей в селах Сайотес, Акшимрау, Кызан, Тущикудык Мангистауского района.

АО «КазТрансГаз Аймак» - субъект естественной монополии по транспортировке и реализации природного газа. Предельный тариф по транспортировке товарного газа, установленный с 2015 по 2020 годы, по сообщению компании, составляет 2455,36 тенге за тысячу кубических метров.- 9200,51 тенге за тысячу кубических метров (без учета НДС) для населения и юридических лиц, использующих товарный газ для производства тепловой энергии для населения;- 19 121,03 тенге за тысячу кубических метров для юридических лиц, использующих товарный газ для производства тепловой энергии для юридических лиц.Тарифы действуют с 1 июля 2018 года.В рамках инвестиционной программы 2015-2017 гг. Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» выполнил следующие работы:На 2018 год запланировано выполнение следующих работ:1. Газоснабжение улиц Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н. Есетова в селе Саин Шапагатов;2. Строительство газопровода в селе Боранкул;3. Строительство газопровода в селе Бейнеу (улицы Турманбет батыра, Адила Жамбыла, Курмангазы,Тастемира, Есекмерген батыр-2, Кайдак, Кайдак-1, Рзаевых);4. Строительство подводящего газопровода для жилых домов шестого квартала (третья очередь) в селе Саин Шапагатов.