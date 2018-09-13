О газификации сел Мангистауской области рассказали в АО «КазТрансГаз Аймак»

Фото из архива Lada.kz
АО «КазТрансГаз Аймак» - субъект естественной монополии по транспортировке и реализации природного газа. Предельный тариф по транспортировке товарного газа, установленный с 2015 по 2020 годы, по сообщению компании, составляет 2455,36 тенге за тысячу кубических метров.
Отпускные цены составляют:
- 9200,51 тенге за тысячу кубических метров (без учета НДС) для населения и юридических лиц, использующих товарный газ для производства тепловой энергии для населения;
- 19 121,03 тенге за тысячу кубических метров для юридических лиц, использующих товарный газ для производства тепловой энергии для юридических лиц.
Тарифы действуют с 1 июля 2018 года.
В рамках инвестиционной программы 2015-2017 гг. Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» выполнил следующие работы:
- 2015 год:
- 2016-2017 годы:
На 2018 год запланировано выполнение следующих работ:
1. Газоснабжение улиц Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н. Есетова в селе Саин Шапагатов;
2. Строительство газопровода в селе Боранкул;
3. Строительство газопровода в селе Бейнеу (улицы Турманбет батыра, Адила Жамбыла, Курмангазы,Тастемира, Есекмерген батыр-2, Кайдак, Кайдак-1, Рзаевых);
4. Строительство подводящего газопровода для жилых домов шестого квартала (третья очередь) в селе Саин Шапагатов.
Отпускные цены составляют:
- 9200,51 тенге за тысячу кубических метров (без учета НДС) для населения и юридических лиц, использующих товарный газ для производства тепловой энергии для населения;
- 19 121,03 тенге за тысячу кубических метров для юридических лиц, использующих товарный газ для производства тепловой энергии для юридических лиц.
Тарифы действуют с 1 июля 2018 года.
В рамках инвестиционной программы 2015-2017 гг. Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» выполнил следующие работы:
- 2015 год:
- 2016-2017 годы:
На 2018 год запланировано выполнение следующих работ:
1. Газоснабжение улиц Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н. Есетова в селе Саин Шапагатов;
2. Строительство газопровода в селе Боранкул;
3. Строительство газопровода в селе Бейнеу (улицы Турманбет батыра, Адила Жамбыла, Курмангазы,Тастемира, Есекмерген батыр-2, Кайдак, Кайдак-1, Рзаевых);
4. Строительство подводящего газопровода для жилых домов шестого квартала (третья очередь) в селе Саин Шапагатов.
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