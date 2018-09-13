Украинский блогер снял видео про Актау

Денис ведет канал NedliN LIVE на YouTube. Здесь он публикует свои live-сеты, заметки о путешествиях и видеоролики.В своем очередном видео он рассказал о дороге из Донецка в Актау, а также интересные факты о приморском городе.Блогер отметил, что поездка оказалась очень утомительной, и ему пришлось добираться два дня до Актау: из Донецка на автобусе до Краснодара, после на самолете до Актау.- Актау - чистый город, дороги ровные. Интересные вещи происходят с этим городом и все из-за климата. Тут он сухой и жаркий, осадки выпадают крайне редко. Поэтому растительность тут вся выращена искусственно и поливают ее вручную. Достопримечательностей не так много тут, один из них Маяк, который установлен на крыше дома, - рассказал в своем видеоролике блогер.