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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:53

Просмотров: 1136

Украинский блогер снял видео про Актау

Гость из Украины Денис Гизатуллин побывал в Актау и снял видеообзор, в котором поделился впечатлениями от города у моря.

Кадр видео
Денис ведет канал NedliN LIVE на YouTube. Здесь он публикует свои live-сеты, заметки о путешествиях и видеоролики.

В своем очередном видео он рассказал о дороге из Донецка в Актау, а также интересные факты о приморском городе.

Блогер отметил, что поездка оказалась очень утомительной, и ему пришлось добираться два дня до Актау: из Донецка на автобусе до Краснодара, после на самолете до Актау.

- Актау - чистый город, дороги ровные. Интересные вещи происходят с этим городом и все из-за климата. Тут он сухой и жаркий, осадки выпадают крайне редко. Поэтому растительность тут вся выращена искусственно и поливают ее вручную. Достопримечательностей не так много тут, один из них Маяк, который установлен на крыше дома, - рассказал в своем видеоролике блогер.



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Комментарии ( 3 )

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  • ЁмоЁ
 smesharik (Посетители) Сегодня, 20:37
Блогер с 204 подписчиками в Ютубе...хммм..Лада, вы забыли написать "реклама"))) Боже неужели этот влог блогера стоило того что бы так писать новостях!?
 
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:28
Цитата: Thornhill
Лада помогает этому блогеру накручивать просмотры?


Что то НИ!, один "блогер" из Актау не поехал снять ЧТО!, творится на укараине в Донецке, а особенно в Киеве... popa
Вот ЭТО!, была бы сенсация.. bravo ..Правды!..Как они относятся к России и Казахстану.. kill
Очень интересная достопримечательность "МАЯК"..который СТО лет не работает и не нужен при современной навигации....

Озабоченных ждёт большой облом..
 
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  • mer
  • Жанар
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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:59
Лада помогает этому блогеру накручивать просмотры? lol
 
 

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