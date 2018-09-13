Медицинский поезд «Денсаулық» курсирует в Мангистауской области

Медицинскую помощь стоматологов, хирургов, ЛОР-врачей, невропатолога, педиатра, терапевта, окулиста, гинеколога, маммолога и уролога смогут получить жители отдаленных сельских населенных пунктов.Поезд оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерной спирометрической системой, рентген-оборудованием, ЛОР- и офтальмологическим оборудованием последнего поколения.- Жители станций смогут получить медицинскую помощь узких специалистов, включая проведение небольших операций. В этом году медицинские поезда «Денсаулық» и «Саламатты Казахстан» проедут по Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской и Алматинской областям. Будут обследованы жители 71 населенного пункта. За восемь лет работы проекта «Медицинские поезда» осмотрено более 379 000 человек, в том числе 83 806 детей, – сообщили в акимате Мангистауской области.Расписание движения поезда с 13 по 25 сентября: