Медицинский поезд «Денсаулық» курсирует в Мангистауской области

Фото с сайта акимата Мангистауской области
Медицинскую помощь стоматологов, хирургов, ЛОР-врачей, невропатолога, педиатра, терапевта, окулиста, гинеколога, маммолога и уролога смогут получить жители отдаленных сельских населенных пунктов.
Поезд оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерной спирометрической системой, рентген-оборудованием, ЛОР- и офтальмологическим оборудованием последнего поколения.
- Жители станций смогут получить медицинскую помощь узких специалистов, включая проведение небольших операций. В этом году медицинские поезда «Денсаулық» и «Саламатты Казахстан» проедут по Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской и Алматинской областям. Будут обследованы жители 71 населенного пункта. За восемь лет работы проекта «Медицинские поезда» осмотрено более 379 000 человек, в том числе 83 806 детей, – сообщили в акимате Мангистауской области.
Расписание движения поезда с 13 по 25 сентября:
Поезд оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерной спирометрической системой, рентген-оборудованием, ЛОР- и офтальмологическим оборудованием последнего поколения.
- Жители станций смогут получить медицинскую помощь узких специалистов, включая проведение небольших операций. В этом году медицинские поезда «Денсаулық» и «Саламатты Казахстан» проедут по Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской и Алматинской областям. Будут обследованы жители 71 населенного пункта. За восемь лет работы проекта «Медицинские поезда» осмотрено более 379 000 человек, в том числе 83 806 детей, – сообщили в акимате Мангистауской области.
Расписание движения поезда с 13 по 25 сентября:
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