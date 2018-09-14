Кардиоцентр Мангистауской областной больницы возглавил Ернур Ордабаев

Ернур Ордабаев, руководитель кардиоцентра МОБ. Фото автора

Ордабаев Ернур Аханович - врач высшей квалификационной категории.



Окончил Семипалатинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». В 2003 и 2004 году проходил интернатуру по специальности «Общая хирургия» в городской больнице №1 Риддера. После окончания интернатуры еще год проработал в этой же больнице.



С сентября 2005 года по февраль 2006 года работал в отделении хирургии АО «Медицинская служба транспорта» (Караганда). В период с 1 ноября по 31 декабря 2005 года проходил обучение по циклу «Эндоскопия» в филиале усовершенствования врачей Павлодарского филиала СГМИ, после окончания которой был приглашен на работу в ГККП «Больница скорой медицинской помощи» в Павлодаре.



С февраля 2006 года по май 2009 года работал в приемном покое ГККП «Больница скорой медицинской помощи» Павлодара врачом-хирургом.



С марта по декабрь 2007 года был командирован в медицинский центр «Раббин» в городе Петах – Тиква (Израиль) для прохождения первичной специализации по специальности «Кардиохирургия».



В октябре 2008 года принят на работу в отделение кардиохирургии ГККП «Городская больница №2» Павлодара врачом-ординатором.



В июне 2009 года перешел на работу в отделение кардиохирургии РГП «Национальный научно-медицинский центр» в Астане.



В июне 2014 года приглашен на работу в отделение кардиохирургии ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» в Актау. Летом 2016 года прошел первичную специализацию по ангиохирургии.



С декабря 2016 года занимал должность заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии.



- За время работы в должности врача-ординатора и заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии показал себя как специалист, внедряющий новые технологии и совершенствующий лечебный процесс и диагностику. Обладает техникой оперативных вмешательств во взрослой и детской кардиохирургии, ангиохирургии высокого уровня сложности. Со времени вступления в должность заведующего отделением были внедрены в ежедневную практику более 15 новых операций по сердечно-сосудистой хирургии, - рассказали в Мангистауской областной больнице.