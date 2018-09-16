На нарушения в Мангистауской областной больнице можно пожаловаться по телефону

- Каждое обращение рассмотрит специально созданная комиссия. Специалисты Службы предоставят информацию о правах пациентов, гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи, льготном лекарственном обеспечении, порядке оказания медицинской помощи, мероприятиях в рамках обязательного социального медицинского страхования. Мы ждем ваших обращений, - это поможет нам повысить качество и безопасность медицинских услуг,

- вы остались недовольны качеством оказанной медицинской помощи;- вы столкнулись с грубым отношением медицинского персонала;- вы столкнулись с фактами вымогательства денежных средств за медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;- возникли проблемные вопросы, связанные с порядком оказания медицинской помощи.- прокомментировала Умит Ильясова.- оставить письменное обращение с указанием фамилии, имени и отчества и контактных данных (номер мобильного и домашнего телефонов, адрес проживания) в «Ящике жалоб и предложений», которые размещены на каждом этаже стационара;- оставить обращение на сайте: mob.mangystau.kz/ru - позвонить в единый региональный call-центр по номерам: 30-30-60, 8 775 877 62 59. Телефоны Службы МОБ: 210-387, 210-715.Каждое обращение, как сообщила Умит Ильясова, будет рассмотрено в максимально короткие сроки. Ответ на обращение предоставляется в срок от пяти до 15 календарных дней.В СПП и ВК Актауской городской поликлиники №1 можно позвонить с 09:00 до 17:00 (без перерыва на обед) по телефону: 30-47-95 и телефону доверия: 51-14-45.В СПП и ВК Актауской городской поликлиники №2 можно обратиться к заместителю директора по организационно-методической работе Акыл Жакешевой (кабинет №141) или по телефону: 210-436, а также к врачу внутреннего аудита Айше Жаксыбаевой (кабинеты №№118, 119) или по телефону: 210-725.«Служба поддержки пациента и внутреннего контроля — СПП и ВК» создана во всех медицинских организациях Республики Казахстан в соответствии со статьей 58 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» для обеспечения качества медицинской помощи и безопасности пациентов.