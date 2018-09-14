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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:43

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С начала года врачи Мангистауского областного перинатального центра спасли 76 женщин в критическом состоянии

Половина из них госпитализирована с кровотечением. Об этом проинформировала Жамал Жаманбаева, директор областного перинатального центра (ОПЦ).

Приемное отделение ОПЦ. Фото автора
Осложнение беременности выявлено у 15,8 процента женщин. С экстрагенитальными патологиями госпитализированы 34 процента беременных.

- Среди экстрагенитальных патологий выявлены пороки сердца, нарушение мозгового кровообращения, стойкое увеличение щитовидной железы (зоб), язвенный колит, опухоли, нефротический синдром, рак молочной железы, отёк легких. Все женщины спасены. Санитарная авиация совершила 13 вылетов в дальние районы области. Наземный транспорт – 20 выездов. В ОПЦ транспортирован 21 пациент, в том числе малыши, которые родились с патологиями. Все прооперированы в ОПЦ, - прокомментировала Жамал Жаманбаева.

Специалисты ОПЦ, используя возможности телемедицины, провели более 60 консультаций по особым случаям с городскими и районными родовспомогательными организациями.


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