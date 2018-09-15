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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:25

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Список свободных мест в детских садах Актау

Акимат Актау опубликовал перечень детских садов, в которых есть свободные места. Получить направление, как сообщили в городской администрации, могут дети от трех до шести лет, стоящие в очереди.

Фото из архива Lada.kz
Наличие свободных мест:

1. ГККП «Детский сад №14 «Айгөлек»», расположенный в 5 микрорайоне Актау, здание №16 - 10 мест;
2. ГККП «Детский сад №17 «Күншуақ»», расположенный в 8 микрорайоне Актау, здание №16-10 мест;
3. ГККП «Детский сад №19 «Толағай»», расположенный в 6 микрорайоне, здание №28 - 15 мест;
4. ГККП «Детский сад №23 «Ақмоншақ»», расположенный в 7 микрорайоне, здание №33 - четыре места;
5. ГККП «Детский сад №26 «Қарлығаш»», расположенный в 11 микрорайоне, здание №45- 11 мест;
6. ГККП «Детский сад №32 «Ақ шағала»», расположенный в 12 микрорайоне, здание №8 – восемь мест;
7. ГККП «Детский сад №34 «Болашақ»», расположенный в 12 микрорайоне, здание №18 - 15 мест для детей 2012 года рождения, пять мест для детей 2013 года рождения и 30 мест для детей 2015 года рождения;
8. ГККП «Детский сад №35 «Балдырған»», расположенный в 12 микрорайоне, здание №58 - 22 места;
9. ГККП «Детский сад №56 «Жұлдыз»», расположенный в 28 микрорайоне, здание №45 - восемь мест.

Наличие свободных мест в частных детских садах, работающих по государственному заказу:

1. Комплекс «Школа-сад с английским уклоном И.Некрасовой», расположенный в 8 микрорайоне Актау, здание №18 – 28 мест;
2. Детский сад «Айкоркем», расположенный в 29 микрорайоне Актау, здание №40 - 25 мест;
3. Детский сад «Балбобек», расположенный в Шыгыс-3, коттедж №23 - 20 мест;
4. Детский сад «Бал-бала», расположенный в 29 микрорайоне Актау, коттедж №49 - пять мест;
5. Детский сад «Сәби», расположенный в Шыгыс-2, коттедж №37/2 - 50 мест;
6. Детский сад «Тұмар», расположенный в 24 микрорайоне, здание №18 - 15 мест;
7. Детский сад «Құлпынай», расположенный в 24 микрорайоне Актау – 15 мест;
8. Детский сад «Алтынай», расположенный в поселке Умирзак - 20 мест;
9. Детский сад «Аққу», расположенный в Шығыс-2, коттедж №48 - 25 мест;
10. ТОО «Baby-дом», мини-центр «Жаксым», расположенный в 12 микрорайоне Актау - 10 мест;
11. Детский сад «Сұлтан», расположенный в поселке Умирзак, жилой массив Приозерный-3 , участок №188 - 15 мест;
12. Детский сад «Балапан», расположенный в поселке Приозерный, здание №23, квартира 1 - 10 мест;
13. Детский сад «Арай», расположенный в 29А микрорайоне, здание №56, участок 30/1 - 15 мест;
14. Детский сад «Ақбөбек», расположенный в 24 микрорайоне Актау, коттедж №48/1 - 40 мест;
15. Детский сад «Алтын ұя», расположенный в Толкын-2, коттедж №43 - 30 мест;
16. Детский сад «Малика», расположенный в Толкын-2, коттедж №47 - четыре места.

Дополнительную информацию можно получить в сервисном центре при акимате Актау каждую среду и четверг с 09:00 до 18:00.


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