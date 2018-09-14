В 32 микрорайоне Актау реконструировали детскую площадку

- Игровая площадка покрыта травмобезопасным покрытием. Гарантийный срок - два года. Общая площадь комплекса составила 270 квадратных метров, - сообщается на странице городского акимата в Instagram.
На реконструкцию площадки, как сообщили в акимате, выделили 7 миллионов тенге из местного бюджета.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
32Б ш/а 8 үй маңындағы балалар ойын алаңы ағымдағы жөндеуден өтті. Жергілікті бюджет қаржысына қайта қалпына келтірілген алаңқайдың құны 7 млн теңге. Ойын алаңының 270 шаршы метріне жарақатқа қауіпсіз төсеніш төселген. Ойын кешенінің кепілдік мерзімі 2 жыл. Завершен текущий ремонт детской игровой площадки у 8 дома в 32 микрорайоне. На реконструкцию игровой площадки из местного бюджета было выделено 7 млн тенге. Общая площадь 270 квадратных метров. Игровое поле покрыто травмобезопасным покрытием. Срок гарантии комплекса 2 года.
Напомним, ранее в Актау отремонтировали площадки у дома №110 в 3 микрорайоне Актау и в 21 микрорайоне. Завершен ремонт сооружений у дома №64 в 27 микрорайоне Актау и дома №21 в 29 микрорайоне Актау.
Оставьте свой комментарий первым.