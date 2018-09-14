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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 617

О запасах сахара в Мангистауской области рассказали в управлении предпринимательства и торговли

Дефицит продукта в регионе не ожидается. Об этом сообщил Тимур Садвакасов, заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Запасы белого сахара в Мангистауской области, по данным управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, составляют 20 тонн. В ближайшее время ожидается поступление еще 55 тонн.

- Сахарного кризиса в области нет. Суточное потребление сахара в Мангистау составляет от 500 кг до тонны, нам всего хватает, - сказал Тимур Садвакасов.

Напомним, вчера предприниматели Казахстана заявили о дефиците сахара в стране.

Как сообщает Forbes.kz, в Казахстане с начала года произведено 138 тысяч тонн сахара, импортировано 121 тысяч тонн.

- По данным акиматов областей и городов Астана и Алматы, в стабфондах на сегодняшний день имеется достаточный запас сахара. Стоит также отметить, что в настоящее время осуществляется сбор урожая 2018 года, который будет способствовать увеличению сырья для производства, поэтому оснований говорить о дефиците данного продукта и о росте цен нет, - сообщает ресурс.


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