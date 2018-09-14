Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива Lada.kz
Театр
Международный театральный фестиваль
Международный театральный фестиваль
В областном музыкально-драматическом театре имени Н.Жантурина 15 и 16 сентября пройдут спектакли в рамках фестиваля.
Расписание:
15 сентября
11:00 - драма «Өткеннен келген әйел» Уфимского государственного татарского театра «Нур»;
18:00 - трагедия «Калигула» Музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина.
16 сентября
11:00 - спектакль «Жанпида» Акмолинского областного русского драматического театра;
18:00 - спектакль «Иуда» Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.
Экскурсии
«Экзотические птицы»
«Экзотические птицы»
Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсия состоится 15 сентября. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
Поездка в урочище Акеспе
В воскресенье, 16 сентября, жителей Актау приглашают на экскурсию в урочище Акеспе (белые скалы). Стоимость поездки на одного человека - 5000 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
Экскурсия «Удивительный мир Aquarius»
Отель Caspian Riviera Grand Palace приглашает на экскурсии по комплексу разведения рыб осетровых пород Aquarius. Телефон для записи: 424-027, 8 701 28 16 837. Вход платный.
Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»
Семейный центр «Апельсинка» 15 сентября приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Мастер-класс по лепке
В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8 707 2008550.
Спорт
Четвертьфинальные поединки по боксу на Кубок Конфедерации
Четвертьфинальные поединки по боксу на Кубок Конфедерации
В спорткомплексе «Мангистау Арена» пройдут поединки боксеров из четырех регионов. Сборная по боксу Мангистауской области встретится с боксерами из Алматы, Кызылординской и Акмолинской областей.
Расписание поединков:
15 сентября
- 14:00 - на ринг выйдут команды Кызылординской и Акмолинской областей;
- 16:00 - на ринг выйдут команды Алматы и Мангистауской области.
16 сентября
- 14:00 - на ринг выйдут команды Алматы и Кызылординской области;
- 16:00 - на ринг выйдут команды Мангистауской и Акмолинской областей.
Конкурс «Мой уютный дом»
Компания «PRESTIGE» и Художественная студия «МартАрт» приглашают принять участие в конкурсе.
Вы рисуете? Вышиваете? А может быть, мастерите из дерева? Для конкурса подойдут работы, выполненные в любой технике. Старт конкурса состоялся 8 сентября 2018 года.
Условия участия:
- ваше изделие должно служить для украшения интерьера;
- от одного конкурсанта – не более трех работ;
- участвуют все желающие;
- приносите ваши работы в Художественную студию «МartaArt» по адресу: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65).
Всех участников ждут отличные призы, дипломы и много сюрпризов от компании «PRESTIGE» и Студии «MartArt»! Результаты конкурса будут объявлены 22 сентября во время празднования Дня рождения МЦ «PRESTIGE».
Для любителей кино
В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Багровая мята»
Когда система закрывает глаза на убийство ее семьи, она решает вершить справедливость сама: очистить город от преступников и продажных полицейских, чтобы отомстить за любимых. Ведь месть – это блюдо, которое подают холодным. Холодным, как мороженое со вкусом мяты, которое так любила ее единственная дочь.
«Безумно богатые азиаты»
Рэйчел Чу — американка китайского происхождения. Она отправляется вместе с бойфрендом в Сингапур на свадьбу его лучшего друга, где узнаёт, что её спутник на самом деле родом из безумно богатого семейства, и все местные женщины до смерти хотят за него замуж.
«Временные трудности»
У Саши Ковалёва была врожденная болезнь. Но отец говорил ему: «Ты не больной — у тебя временные трудности». Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесменов. «У вас не кризис, говорил он, у вас временные трудности». Однажды отец и сын встретились.
«Хищник»
Экипаж корабля экстренно высаживается в джунглях, где обитает некая тварь, о которой не говорят вслух. Люди начинают исчезать один за другим, и их тела с содранной кожей находят на деревьях. Только когда по счастливой случайности одна из жертв хищника выживает, становится понятно, что положение оставшихся в живых не просто ужасное – оно безнадежное.
«Счастья! Здоровья!»
Три влюблённые пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и Гузельки свадьба — это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу» — её «бывший» Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы. Зато гости отрываются от души, а у зрителей фильма «Счастья! Здоровья!» есть уникальная возможность побывать сразу на трёх свадьбах. Тосты и конкурсы, песни и танцы, поцелуи и… драки — что за свадьба без драки?! Это бомбически круто и нереально смешно. Три свадьбы, три пары — такие разные, такие непохожие. Но любовь объединяет, а гости от души желают: «Счастья! Здоровья!».
«Большой кошачий побег»
Большинство домашних котов, как наш герой Пухляш, привыкли довольствоваться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, не из таких. Ему вечно не сидится на месте, и он очень хочет путешествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную Долину Розовых Снов, он сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно. Ленивому и неповоротливому Пухляшу только и остается, что отправиться на его поиски вместе с его другом волнистым попугаем, ведь жизнь большого города таит немало опасностей для маленького котенка. Всех троих впереди ждет немало приключений и важных открытий!
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана
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