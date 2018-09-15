Вагоны мангистауских поездов обещали обновить в 2019 году

Фото из архива Lada.kz

Всего в рамках обновления железнодорожных составов планируется закупить 1200 новых вагонов в период с 2018 по 2027 годы.



Новые вагоны планируют оснастить внешними и внутренними информационными табло, биотуалетами, мониторами, видеонаблюдением, современной системой кондиционирования и отопления.



Всего планируется покупка четырех типов вагонов: плацкартные (54 места), купейные (36), купейные штабные с местами для людей с ограниченными физическими возможностями (26) и вагоны-рестораны (32 посадочных места).



Покупка каждого вагона обойдётся в 400 миллионов тенге.



На данный момент в перевозке пассажиров задействовано 2500 вагонов, при этом 45-46 процентов находится в изношенном состоянии.