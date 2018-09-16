Полиция Актау задержала троих дорожных попрошаек

В отношении троих жителей Актау: двух женщин и мужчины, полицейские составили протоколы по частям 1 статьи 615 и 449 КоАП РК.- Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения. Наказание предусматривает штраф в размере двух МРП, то есть 4810 тенге.- Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг. Это влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере пяти МРП - 12 025 тенге.Если вы увидели подобные случаи на дорогах Актау, полиция просит обращаться по телефону