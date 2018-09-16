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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:36

Просмотров: 1106

Полиция Актау задержала троих дорожных попрошаек

Попрошайки попали на камеры центрального оперативного управления (ЦОУ) ДВД Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадр видео
В отношении троих жителей Актау: двух женщин и мужчины, полицейские составили протоколы по частям 1 статьи 615 и 449 КоАП РК.

Статья 615 часть 1 КоАП РК - Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения. Наказание предусматривает штраф в размере двух МРП, то есть 4810 тенге.

Статья 449 часть 1 КоАП РК - Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг. Это влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере пяти МРП - 12 025 тенге.

Если вы увидели подобные случаи на дорогах Актау, полиция просит обращаться по телефону 102.



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Комментарии ( 2 )

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бася (Посетители) Сегодня, 15:35
sergofan,
наверное потому и проснулись что подтвердились подозрения look
 
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  • бася
  • mer
 sergofan (Посетители) Сегодня, 15:00
Капец, проснулись!Они 100500 раз уже бродили там.все никак не могут вылечить какого-то ребенка типа..А скорее всего бабки собирают таким образом террористам в помощь.
 
 

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