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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:54

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Сумму поступлений в бюджет за восемь месяцев подсчитали в Мангистауской области

В разрезе районов Мангистауской области лидером по наполнению доходной части бюджета остается Актау (209 миллиардов тенге), на втором месте Жанаозен (10,8 миллиардов тенге). Об этом сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта kapital.kz
В консолидированный бюджет Мангистауской области, как сообщили в департаменте, поступило 620,5 миллиарда тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма поступлений увеличилась на 226,2 миллиарда тенге.

- Лидером по наполнению доходной части государственного бюджета по-прежнему остается Актау (209 миллиардов тенге), следом идёт Жанаозен (10,8 миллиарда тенге), - сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Основные поступления в республиканский бюджет, по сообщению ведомства, это - экспортная таможенная пошлина и внутренние налоги на товары, работы и услуги; в местный бюджет – подоходный и социальный налоги.

- Мы должны и будем создавать такие условия для бизнеса, которые будут мотивировать работать открыто, честно и быть уверенным в полной защите своих прав. Сейчас мы переходим к планированию проверок на основе системы управления рисками. В связи с чем общее число проверок значительно сократится, но качество и результативность повысится, - отметил Данияр Жаналинов, руководитель Мангистауского областного департамента государственных доходов.


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