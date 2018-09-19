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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:59

Просмотров: 505

Иностранные туроператоры оценили туристический потенциал Мангистау

Гости побывали в этноауле «Когез», на горе Шеркала и рассказали о своих впечатлениях. Инфотур прошел по инициативе управления туризма Мангистауской области.

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Визит туроператоров, как считают в управлении туризма региона, позволит наладить двусторонние связи и будет способствовать притоку туристов в Мангистау.

Иностранные туроператоры оценили туристический потенциал Мангистау


- Увиденное в Казахстане поразило. Мы влюбились в эти степи, первый раз увидели бегающих верблюдов. К сожалению, у нас было очень мало времени, чтобы все посмотреть. Особо хотим отметить гостеприимность, мы в восторге от местной кухни. Надеюсь, что это только начало нашего сотрудничества, - поделилась Онората Пирвола из США.


Президент палаты туризма Польши Павел Невиадомски впервые побывал в Казахстане.

- Я очень впечатлен. Естественно, для развития туризма нужны инвестиции. Мы представляем около 70 тысяч турагентств по всему Европейскому союзу, США и около 500 польских турагентств. Я думаю, что мы можем заинтересовать больше туристов, - отметил Павел Невиадомски.


- Благодарю за организацию этого тура. Я вижу счастливые лица, а это означает, что всем понравилось. Хочется отметить замечательную работу гидов. Мы представляем туризм в Нью-Джерси, Нью-Йорке и теперь направим свою работу на привлечение иностранных туристов, - отметил Питер Пачач из США.


Положительные мнения иностранных гостей, как отметила Гульмира Суйеуова, заместитель руководителя управления туризма Мангистауской области, поспособствуют дальнейшему сотрудничеству.

- Мы знаем, что Америка интересна сама по себе, Польша славится своими памятниками. Гости из этих стран познакомились и с нашими богатствами. Тур прошел плодотворно, работа в этом направлении будет продолжаться. После поручения Главы государства у нас разработан план мероприятий по развитию курортной зоны Актау. Большая часть работ направлена именно на развитие побережья Каспийского моря в сторону Курыка: строительство гостиниц и гостиничных комплексов, - сказала Гульмира Суйеуова.


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