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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:53

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В Мангистауской области продолжается кампания по прикреплению населения к поликлиникам

Первичную медико-санитарную помощь в регионе оказывают 19 медицинских организаций. До 15 ноября жители Мангистау могут прикрепиться к одной из них. Сменить медицинское учреждение можно раз в полгода. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказали представители Мангистауского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Руководство филиала о процедуре прикрепления. Фото автора
В числе медицинских учреждений, к которым могут прикрепиться жители региона, семь частных клиник.

В Мангистауской области продолжается кампания по прикреплению населения к поликлиникам


- При работе с медицинскими учреждениями мы рекомендуем использовать принцип территориальной доступности и семейного обслуживания. Процесс прикрепления будет контролироваться филиалом. Мы будем работать с населением по конфликтным ситуациям, которые могут возникнуть в ходе кампании, - отметила Мадина Баспаева, руководитель отдела мониторинга качества медицинской помощи филиала.

В Мангистауской области продолжается кампания по прикреплению населения к поликлиникам


В Мангистауском филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» обращают внимание жителей Мангистауской области на то, что обслуживание в выбранных поликлиниках начнется с 1 января 2019 года.

- Обращаем внимание на то, что прикрепив пациента в период до 15 ноября, поликлиника начнет оказывать услуги с 1 января 2019 года. До конца года население обслуживается в поликлиниках, к которым они были прикреплены в период прошлогодней кампании. Сменить выбранную поликлинику по причине неудовлетворенности качеством обслуживания, смене места жительства и по другим причинам житель может один раз в полгода, - сообщила Мадина Баспаева.

Как прикрепиться в поликлинике?

- непосредственно обратившись в выбранную медицинскую организацию;
- онлайн через портал электронного правительства при наличии электронной цифровой подписи;
- в Центрах обслуживания населения.

- При обращении в поликлинику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и написать заявление на имя главного врача. При подаче заявления необходимо обговорить вопрос вызова врача на дом, если пациент будет находиться вне зоны обслуживаемой территории, - отметили представители филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

По дополнительным вопросам можно обратиться в отдел информационно-разъяснительной работы филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Мангистауской области по телефонам: 525640, 525643, 525645, 8 701 620 45 68

Список медицинских организаций можно скачать здесь [154 Kb] (cкачиваний: 47)


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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 14:03
При этом люди попросту боятся обращаться в государственные поликлиники. Единственный вариант выжить - это обратиться в частную (платную) поликлинику. При чём!!! Тот фарс с медицинской страховкой, которую замутили всё равно не обеспечивает полноту лечения. Эта страховка годится только для лечения насморка.
Так что... В любом случае надо брать с собой кошелёк и топать в платное учреждение и держаться подальше от государственной системы "здравоохранения".
 
 

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