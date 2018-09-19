В Мангистауской области продолжается кампания по прикреплению населения к поликлиникам

В числе медицинских учреждений, к которым могут прикрепиться жители региона, семь частных клиник.- При работе с медицинскими учреждениями мы рекомендуем использовать принцип территориальной доступности и семейного обслуживания. Процесс прикрепления будет контролироваться филиалом. Мы будем работать с населением по конфликтным ситуациям, которые могут возникнуть в ходе кампании, - отметила Мадина Баспаева, руководитель отдела мониторинга качества медицинской помощи филиала.В Мангистауском филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» обращают внимание жителей Мангистауской области на то, что обслуживание в выбранных поликлиниках начнется с 1 января 2019 года.- Обращаем внимание на то, что прикрепив пациента в период до 15 ноября, поликлиника начнет оказывать услуги с 1 января 2019 года. До конца года население обслуживается в поликлиниках, к которым они были прикреплены в период прошлогодней кампании. Сменить выбранную поликлинику по причине неудовлетворенности качеством обслуживания, смене места жительства и по другим причинам житель может один раз в полгода, - сообщила Мадина Баспаева.- непосредственно обратившись в выбранную медицинскую организацию;- онлайн через портал электронного правительства при наличии электронной цифровой подписи;- в Центрах обслуживания населения.- При обращении в поликлинику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и написать заявление на имя главного врача. При подаче заявления необходимо обговорить вопрос вызова врача на дом, если пациент будет находиться вне зоны обслуживаемой территории, - отметили представители филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».Список медицинских организаций можно скачать