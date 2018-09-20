Акимат Актау организует бесплатный проезд для желающих посетить конные скачки

Фото из архива Lada.kz
Скачки пойдут 22 сентября. В городской администрации сообщили, что для желающих посетить спортивное мероприятие будет организован бесплатный проезд.
В субботу, 22 сентября, отъезд автобусов от гостиницы «Нур Плаза» в 29А микрорайоне запланирован на 08:30.
Программу праздничных мероприятий можно посмотреть здесь.
В субботу, 22 сентября, отъезд автобусов от гостиницы «Нур Плаза» в 29А микрорайоне запланирован на 08:30.
Программу праздничных мероприятий можно посмотреть здесь.
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