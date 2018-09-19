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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:52

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Прокуратура выявила задолженность колледжей Бейнеу перед студентами

За невыплату студентам стипендии в размере 8,9 миллиона тенге к дисциплинарной ответственности привлекли девятерых представителей учебных заведений. Об этом сообщил Серик Адилов, пресс-секретарь прокуратуры Мангистауской области.

Фото Bnews.kz
Прокуратура Бейнеуского района проверила законность освоения бюджетных средств, выделенных в рамках государственного заказа за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года. В ходе этой проверки выявлены факты невыплаты студентам колледжей стипендий.

- Бейнеуский гуманитарно-экономический колледж назначил 158 учащимся студенческие пособия. Однако в период летних каникул без основания приостановил их выплату. Долг учебного заведения составил 5,3 миллиона тенге. Аналогичное нарушение в этот же период допущено Бейнеуским политехническим колледжем, где 155 студентам не выплачивались стипендии. Долг составил 3,6 миллиона тенге, - сообщил Серик Адилов.

Прокуратурой района в адрес руководителей колледжей внесены акты надзора. Стипендии общей суммой 8,9 миллиона тенге выплачены 313 студентам.


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