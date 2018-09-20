Почти полтонны рыбы осетровых пород изъяли полицейские у жителей Мангистау

Фото пресс-службы ДВД Мангистауской области
С 28 августа по 18 сентября сотрудники полиции изъяли 490 кг рыбы.
- 28 августа примерно в 20:30 в ходе проверки водителя автомобиля Kia Sportage в багажнике машины обнаружено три мешка рыбы осетровых пород, всего 14 штук общим весом 20 кг.
- 30 августа примерно в 18:05 в 48 километрах от трассы Актау-Форт-Шевченко задержан водитель автомобиля «Ваз-21099», в салоне которого обнаружена и изъята рыба осетровых пород в количестве 19 штук общим весом 80 кг.
- В тот же день и на той же трассе примерно в 19:25 задержан автомобиль Porsche Cayenne. При проверке салона автомобиля обнаружено и изъято семь штук рыбы осетровых пород общим весом 29 кг.
- 6 сентября примерно в 18:30 часов на трассе Форт-Шевченко - Актау задержан автомобиль Mercedes. При проверке салона автомобиля обнаружена и изъята рыба осетровых пород - семь штук общим весом 38 кг.
- 13 сентября примерно в 19:00 на автотрассе Форт-Шевченко - Актау задержан автомобиль Kia Rio, водитель которого незаконно перевозил в машине рыбу осетровых пород общим весом 2,9 кг.
- 14 сентября примерно в 18:45 на автотрассе Актау - Форт-Шевченко задержан автомобиль Toyota Hilux. При обыске в багажнике обнаружена рыба осетровых пород в количестве 46 штук общим весом 164 кг.
- В тот же день на этой же трассе задержан автомобиль Toyota Surf. В багажнике обнаружена 31 штука рыбы осетровых пород общим весом 127 кг.
- 18 сентября в ходе проверки автомобиля Lexus в 26 микрорайоне Актау обнаружена и изъята рыба осетровых пород в количестве 14 штук общим весом 29 кг.
Статья 339 УК РК
- Минимальный вес изъятой рыбы - три кг, максимальный – 164 кг,– сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области
- 28 августа примерно в 20:30 в ходе проверки водителя автомобиля Kia Sportage в багажнике машины обнаружено три мешка рыбы осетровых пород, всего 14 штук общим весом 20 кг.
- 30 августа примерно в 18:05 в 48 километрах от трассы Актау-Форт-Шевченко задержан водитель автомобиля «Ваз-21099», в салоне которого обнаружена и изъята рыба осетровых пород в количестве 19 штук общим весом 80 кг.
- В тот же день и на той же трассе примерно в 19:25 задержан автомобиль Porsche Cayenne. При проверке салона автомобиля обнаружено и изъято семь штук рыбы осетровых пород общим весом 29 кг.
- 6 сентября примерно в 18:30 часов на трассе Форт-Шевченко - Актау задержан автомобиль Mercedes. При проверке салона автомобиля обнаружена и изъята рыба осетровых пород - семь штук общим весом 38 кг.
- 13 сентября примерно в 19:00 на автотрассе Форт-Шевченко - Актау задержан автомобиль Kia Rio, водитель которого незаконно перевозил в машине рыбу осетровых пород общим весом 2,9 кг.
- 14 сентября примерно в 18:45 на автотрассе Актау - Форт-Шевченко задержан автомобиль Toyota Hilux. При обыске в багажнике обнаружена рыба осетровых пород в количестве 46 штук общим весом 164 кг.
- В тот же день на этой же трассе задержан автомобиль Toyota Surf. В багажнике обнаружена 31 штука рыбы осетровых пород общим весом 127 кг.
- 18 сентября в ходе проверки автомобиля Lexus в 26 микрорайоне Актау обнаружена и изъята рыба осетровых пород в количестве 14 штук общим весом 29 кг.
Статья 339 УК РК
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