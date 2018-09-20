Почти полтонны рыбы осетровых пород изъяли полицейские у жителей Мангистау

- Минимальный вес изъятой рыбы - три кг, максимальный – 164 кг,

- Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка, а равно уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных и (или) их частей и дериватов, а также растений и животных и (или) их частей и дериватов, на которых введен запрет на пользование, или мест их обитания). Наказание предусматривает штраф в размере до 3000 месячных расчетных показателей или исправительные работы на срок до 800 часов или ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

С 28 августа по 18 сентября сотрудники полиции изъяли 490 кг рыбы.– сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области- 28 августа примерно в 20:30 в ходе проверки водителя автомобиля Kia Sportage в багажнике машины обнаружено три мешка рыбы осетровых пород, всего 14 штук общим весом 20 кг.- 30 августа примерно в 18:05 в 48 километрах от трассы Актау-Форт-Шевченко задержан водитель автомобиля «Ваз-21099», в салоне которого обнаружена и изъята рыба осетровых пород в количестве 19 штук общим весом 80 кг.- В тот же день и на той же трассе примерно в 19:25 задержан автомобиль Porsche Cayenne. При проверке салона автомобиля обнаружено и изъято семь штук рыбы осетровых пород общим весом 29 кг.- 6 сентября примерно в 18:30 часов на трассе Форт-Шевченко - Актау задержан автомобиль Mercedes. При проверке салона автомобиля обнаружена и изъята рыба осетровых пород - семь штук общим весом 38 кг.- 13 сентября примерно в 19:00 на автотрассе Форт-Шевченко - Актау задержан автомобиль Kia Rio, водитель которого незаконно перевозил в машине рыбу осетровых пород общим весом 2,9 кг.- 14 сентября примерно в 18:45 на автотрассе Актау - Форт-Шевченко задержан автомобиль Toyota Hilux. При обыске в багажнике обнаружена рыба осетровых пород в количестве 46 штук общим весом 164 кг.- В тот же день на этой же трассе задержан автомобиль Toyota Surf. В багажнике обнаружена 31 штука рыбы осетровых пород общим весом 127 кг.- 18 сентября в ходе проверки автомобиля Lexus в 26 микрорайоне Актау обнаружена и изъята рыба осетровых пород в количестве 14 штук общим весом 29 кг.